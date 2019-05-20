Прогноз погоды на 21 мая: в Украине дожди, грозы и похолодание – но незначительное
Погода в Украине во вторник, 21 мая, будет в основном теплой, хотя температура воздуха вряд ли превысит отметку в +25 градусов. Западные области продолжат испытывать неприятности от значительных осадков.
"21 мая циклон Axel будет закидывать нам атмосферные фронты. А те, в свою очередь, закинут нам очередные дожди, грозы и даже похолодание", – рассказала на своей странице в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко. Украинский гидрометцентр такого же мнения: в Украине будут дожди и грозы.
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Особенно сильными они будут на Закарпатье и Прикарпатье. Здесь будет дуть и шквальный ветер – до 20 метров в секунду. Кратковременные дожди могут ожидать жители Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и даже в Крыму. На остальной территории – переменная облачность, но без осадков или почти без осадков.
На Западе и Севере Украины тепература воздуха будет колебаться в пределах +15... +22 градуса, на юге и востоке следует ожидать несколько более высокую температуру днем – до +26 градусов. Зато ночью теплее будет, наоборот, на Западе – до +12, а вот на Востоке лишь до +10.
Прогноз погоды на вторник, 21 мая, в городах Украины:
Ужгород – +16…+18
Львов – +17…+19
Ивано-Франковск – +17…+19
Тернополь – +18…+20
Черновцы – +18…+20
Хмельницкий – +18…+20
Луцк – +18…+20
Ровно – +18…+20
Житомир – +21…+23
Винница – +21…+23
Одесса – +23…+25
Николаев – +23…+25
Херсон – +23…+25
Симферополь – +23…+25
Кропивницкий – +23…+25
Черкассы – +23…+25
Чернигов – +22…+24
Суммы – +23…+25
Полтава – +23…+25
Днепр – +24…+26
Запорожье – +24…+26
Донецк – +23…+25
Луганск – +23…+25
Харьков – +23…+25
Киев – +23…+25
Прогноз погоды на вторник, 21 мая, от Укргидрометцентра