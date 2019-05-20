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      Прогноз погоды на 21 мая: в Украине дожди, грозы и похолодание – но незначительное

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      Погода 21 мая 2019 Украина - какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 21 мая / pixabay.com

      Погода в Украине во вторник, 21 мая, будет в основном теплой, хотя температура воздуха вряд ли превысит отметку в +25 градусов. Западные области продолжат испытывать неприятности от значительных осадков.

      "21 мая циклон Axel будет закидывать нам атмосферные фронты. А те, в свою очередь, закинут нам очередные дожди, грозы и даже похолодание", – рассказала на своей странице в Facebook украинский синоптик Наталья Диденко. Украинский гидрометцентр такого же мнения: в Украине будут дожди и грозы.

      Читайте также: Сильные грозы и ветер накроют Украину: в каких областях ждать непогоду

      Особенно сильными они будут на Закарпатье и Прикарпатье. Здесь будет дуть и шквальный ветер – до 20 метров в секунду. Кратковременные дожди могут ожидать жители Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и даже в Крыму. На остальной территории – переменная облачность, но без осадков или почти без осадков.

      На Западе и Севере Украины тепература воздуха будет колебаться в пределах +15... +22 градуса, на юге и востоке следует ожидать несколько более высокую температуру днем ​​– до +26 градусов. Зато ночью теплее будет, наоборот, на Западе – до +12, а вот на Востоке лишь до +10.

      Прогноз погоды на вторник, 21 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +16…+18

      Львов – +17…+19

      Ивано-Франковск – +17…+19

      Тернополь – +18…+20

      Черновцы – +18…+20

      Хмельницкий – +18…+20

      Луцк – +18…+20

      Ровно – +18…+20

      Житомир – +21…+23

      Винница – +21…+23

      Одесса – +23…+25

      Николаев – +23…+25

      Херсон – +23…+25

      Симферополь – +23…+25

      Кропивницкий – +23…+25

      Черкассы – +23…+25

      Чернигов – +22…+24

      Суммы – +23…+25

      Полтава – +23…+25

      Днепр – +24…+26

      Запорожье – +24…+26

      Донецк – +23…+25

      Луганск – +23…+25

      Харьков – +23…+25

      Киев – +23…+25

      Погода
      Прогноз погоды на вторник, 21 мая, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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