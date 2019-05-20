Прогноз погоди на 21 травня: в Україні дощі, грози і похолодання – але незначне

Погода в Україні у вівторок, 21 травня, буде здебільшого теплою, хоча температура повітря навряд чи сягне понад позначку у +25 градусів. Західні області надалі зазнаватимуть неприємностей від значних опадів.

"21 травня циклон Axel закидатиме нам атмосферні фронти. А ті, у свою чергу, закинуть нам чергові дощі, грози та навіть похолодання", – розповіла на своїй сторінці у Facebook український синоптик Наталка Діденко. Український гідрометцентр такої ж думки: в Україні будуть дощі та грози.

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Особливо сильними будуть вони на Закарпатті та Прикарпатті. Тут задме і шквальний вітер – до 20 метрів на секунду. Короткочасні дощі можуть очікувати мешканці Вінниччини, Житомирщини, Київщини, Чернігівщини і навіть у Криму. На решті території – мінлива хмарність, але без опадів або майже без опадів.

На Заході та Півночі України тепература повітря коливатиметься у межах +15...+22 градуси, на Півдні та Сході слід очікувати дещо вищу температуру вдень – аж до +26. градусів. Натомість уночі тепліше буде, навпаки, на Заході – до +12, а от на Сході лише до +10.

Прогноз погоди на вівторок, 21 травня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +21…+23

Вінниця – +21…+23

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +23…+25

Сімферополь – +23…+25

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +22…+24

Суми – +23…+25

Полтава – +23…+25

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +24…+26

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +23…+25

Київ – +23…+25



Прогноз погоди на вівторок, 21 травня, від Укргідрометцентру