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      Прогноз погоди на 21 травня: в Україні дощі, грози і похолодання – але незначне

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      Погода 21 травня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 21 травня / pixabay.com

      Погода в Україні у вівторок, 21 травня, буде здебільшого теплою, хоча температура повітря навряд чи сягне понад позначку у +25 градусів. Західні області надалі зазнаватимуть неприємностей від значних опадів.

      "21 травня циклон Axel закидатиме нам атмосферні фронти. А ті, у свою чергу, закинуть нам чергові дощі, грози та навіть похолодання", – розповіла на своїй сторінці у Facebook український синоптик Наталка Діденко. Український гідрометцентр такої ж думки: в Україні будуть дощі та грози.

      Читайте також: Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду

      Особливо сильними будуть вони на Закарпатті та Прикарпатті. Тут задме і шквальний вітер – до 20 метрів на секунду. Короткочасні дощі можуть очікувати мешканці Вінниччини, Житомирщини, Київщини, Чернігівщини і навіть у Криму. На решті території – мінлива хмарність, але без опадів або майже без опадів.

      На Заході та Півночі України тепература повітря коливатиметься у межах +15...+22 градуси, на Півдні та Сході слід очікувати дещо вищу температуру вдень – аж до +26. градусів. Натомість уночі тепліше буде, навпаки, на Заході – до +12, а от на Сході лише до +10.

      Прогноз погоди на вівторок, 21 травня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +18…+20

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +23…+25

      Миколаїв – +23…+25

      Херсон – +23…+25

      Сімферополь – +23…+25

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +23…+25

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +23…+25

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +24…+26

      Запоріжжя – +24…+26

      Донецьк – +23…+25

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +23…+25

      Київ – +23…+25

      Погода
      Прогноз погоди на вівторок, 21 травня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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