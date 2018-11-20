Погода в среду, 21 ноября, в Украине будет холодной в большинстве областей, но без осадков. Только на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге будет падать мокрый снег. Температура воздуха в среднем составит -2 – +3 градуса.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Антициклон скандинавского происхождения сделает нам завтра погоду без осадков. Немного затронет влагой крайний Юг и полетает снег в западных областях, кроме Волыни и Ровненщины", – отметила експертка.

Она подтвердила, что вечером температура может упасть до -5 градусов.

В Киеве же погода будет даже солнечной и без осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от 0 до +2 градусов, ночью – от -3 до -6 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 21 ноября, в городах Украины:

Ужгород – + 5 ... + 7

Львов – -1 ... + 1

Ивано-Франковск – 0 ... -2

Тернополь – 0 ... -2

Черновцы – 0 ... -2

Хмельницкий – 0 ... -2

Луцк – -1 ... + 1

Ровно – 0 ... -2

Житомир – -1 ... + 1

Винница – 0 ... -2

Одесса – + 1 ... + 3

Николаев – + 1 ... + 3

Херсон – + 2 ... + 4

Симферополь – + 5 ... + 7

Кропивницкий – -1 ... -3

Черкассы – 0 ... -2

Чернигов – 0 ... + 2

Сумы – -1 ... + 1

Полтава – 0 ... -2

Днепр – -1 ... + 1

Запорожье – 0 ... + 2

Донецк – -1 ... + 1

Луганск – 0 ... + 2

Харьков – 0 ... + 2

Киев – -1 ... + 1

В Украинском гидрометцентре также предупредили о гололедице и сильных порывах ветра – до 5-10 м / с.