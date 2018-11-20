Прогноз погоды на 21 ноября: будет холодно, но без осадков
Погода в среду, 21 ноября, в Украине будет холодной в большинстве областей, но без осадков. Только на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге будет падать мокрый снег. Температура воздуха в среднем составит -2 – +3 градуса.
Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Антициклон скандинавского происхождения сделает нам завтра погоду без осадков. Немного затронет влагой крайний Юг и полетает снег в западных областях, кроме Волыни и Ровненщины", – отметила експертка.
Она подтвердила, что вечером температура может упасть до -5 градусов.
В Киеве же погода будет даже солнечной и без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +2 градусов, ночью – от -3 до -6 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 21 ноября, в городах Украины:
Ужгород – + 5 ... + 7
Львов – -1 ... + 1
Ивано-Франковск – 0 ... -2
Тернополь – 0 ... -2
Черновцы – 0 ... -2
Хмельницкий – 0 ... -2
Луцк – -1 ... + 1
Ровно – 0 ... -2
Житомир – -1 ... + 1
Винница – 0 ... -2
Одесса – + 1 ... + 3
Николаев – + 1 ... + 3
Херсон – + 2 ... + 4
Симферополь – + 5 ... + 7
Кропивницкий – -1 ... -3
Черкассы – 0 ... -2
Чернигов – 0 ... + 2
Сумы – -1 ... + 1
Полтава – 0 ... -2
Днепр – -1 ... + 1
Запорожье – 0 ... + 2
Донецк – -1 ... + 1
Луганск – 0 ... + 2
Харьков – 0 ... + 2
Киев – -1 ... + 1
В Украинском гидрометцентре также предупредили о гололедице и сильных порывах ветра – до 5-10 м / с.