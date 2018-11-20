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      Прогноз погоды на 21 ноября: будет холодно, но без осадков

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      Прогноз погоды на 21 ноября в Украине
      Прогноз погоды на 21 ноября в Украине / Фото из открытых источников

      Погода в среду, 21 ноября, в Украине будет холодной в большинстве областей, но без осадков. Только на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге будет падать мокрый снег. Температура воздуха в среднем составит -2 – +3 градуса.

      Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      "Антициклон скандинавского происхождения сделает нам завтра погоду без осадков. Немного затронет влагой крайний Юг и полетает снег в западных областях, кроме Волыни и Ровненщины", – отметила експертка.

      Она подтвердила, что вечером температура может упасть до -5 градусов.

      В Киеве же погода будет даже солнечной и без осадков. Температура воздуха днем ​​будет колебаться от 0 до +2 градусов, ночью – от -3 до -6 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 21 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – + 5 ... + 7

      Львов – -1 ... + 1

      Ивано-Франковск – 0 ... -2

      Тернополь – 0 ... -2

      Черновцы – 0 ... -2

      Хмельницкий – 0 ... -2

      Луцк – -1 ... + 1

      Ровно – 0 ... -2

      Житомир – -1 ... + 1

      Винница – 0 ... -2

      Одесса – + 1 ... + 3

      Николаев – + 1 ... + 3

      Херсон – + 2 ... + 4

      Симферополь – + 5 ... + 7

      Кропивницкий – -1 ... -3

      Черкассы – 0 ... -2

      Чернигов – 0 ... + 2

      Сумы – -1 ... + 1

      Полтава – 0 ... -2

      Днепр – -1 ... + 1

      Запорожье – 0 ... + 2

      Донецк – -1 ... + 1

      Луганск – 0 ... + 2

      Харьков – 0 ... + 2

      Киев – -1 ... + 1

      В Украинском гидрометцентре также предупредили о гололедице и сильных порывах ветра – до 5-10 м / с.

       

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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