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      Прогноз погоди на 21 листопада: буде холоднеча, але без опадів

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      Погода на 21 листопада в Україні
      Погода на 21 листопада в Україні / Фото з відкритих джерел

      Погода у середу, 21 листопада, в Україні буде холодною у більшості областей, але без опадів. Тільки на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні падатиме мокрий сніг. Температура ж повітря у середньому становитиме -2 – +3 градуси.

      Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      "Антициклон скандинавського походження зробить нам завтра погоду переважно без опадів. Трохи зачепить вологою крайній Південь і політає сніг у західних областях, окрім Волині та Рівненщини", – зазначила експертка. 

      Вона попередила, що надвечір температура може впасти до -5 градусів. 

      У Києві ж погода буде навіть сонячною і без опадів. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до +2 градусів, вночі – від -3 до -6 градусів. 

      Прогноз погоди на вівторок, 21 листопада, у містах України:

      Ужгород – +5…+7

      Львів – -1…+1

      Івано-Франківськ – 0…-2

      Тернопіль – 0…-2

      Чернівці – 0…-2

      Хмельницький – 0…-2

      Луцьк – -1…+1

      Рівне – 0…-2

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – 0…-2

      Одеса – +1…+3

      Миколаїв – +1…+3

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь – +5…+7

      Кропивницький – -1…-3

      Черкаси – 0…-2

      Чернігів – 0…+2

      Суми – -1…+1

      Полтава – 0…-2

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – 0…+2

      Донецьк – -1…+1

      Луганськ – 0…+2

      Харків – 0…+2

      Київ – -1…+1

      В Українському гідрометцентрі також попередили про ожеледицю і сильні пориви вітру – до 5-10 м/с.

       

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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