Прогноз погоды на 21 октября: много солнца, тепла и никаких дождей

Погода в Украине в понедельник, 21 октября, будет по-летнему теплой и вовсе не капризной. Фактически во всех регионах удержатся почти одинаковые температурные отметки. Они превысят деление в 20 градусов.

О такой погодной ситуации пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

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Пока британцы, французы и испанцы, не говоря уже о жителях скандинавских стран, будут трястись от холода, украинцы будут нежится под теплым солнышком. Но атмосфера свое делает – 21-го октября погода в большинстве областей Украины остается без изменений. Будут плавать вальяжно туманы, создавая фантастически красивые рассветы,

– отмечает эксперт.

Теплее всего будет на Прикарпатье и Закарпатье. Там столбики термометров покажут рекордные, как для такой осенней поры, отметки в +22...+24 градуса.

Прохладнее всего, в свою очередь, будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +14...+16 градусов.

Ветер будет южным, 3 – 5 метров в секунду.

Внимание! 21 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, днем ​​+20...+22 градуса.

Прогноз погоды на понедельник, 21 октября, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +22...+24

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +20...+22

Ровно – +19...+21

Житомир – +19...+21

Винница – +20...+22

Одесса – +14...+16

Николаев – +17...+19

Херсон – +18...+20

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +19...+21

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +18...+20

Суммы – +17...+19

Полтава – +18...+20

Днепр – +19...+21

Запорожье – +19...+21

Донецк – +17...+19

Луганск – +19...+21

Харьков – +18...+20

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на понедельник, 21 октября, от Укргидрометцентра