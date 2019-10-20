15:16
20 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Прогноз погоды на 21 октября: много солнца, тепла и никаких дождей

      5 Читати новину українською
      Погода 21 октября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 21 октября / komotoz.ru

      Погода в Украине в понедельник, 21 октября, будет по-летнему теплой и вовсе не капризной. Фактически во всех регионах удержатся почти одинаковые температурные отметки. Они превысят деление в 20 градусов.

      О такой погодной ситуации пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Фотограф год пытался сделать идеальное фото белок: как это было

      Пока британцы, французы и испанцы, не говоря уже о жителях скандинавских стран, будут трястись от холода, украинцы будут нежится под теплым солнышком. Но атмосфера свое делает – 21-го октября погода в большинстве областей Украины остается без изменений. Будут плавать вальяжно туманы, создавая фантастически красивые рассветы,
      – отмечает эксперт.

      Теплее всего будет на Прикарпатье и Закарпатье. Там столбики термометров покажут рекордные, как для такой осенней поры, отметки в +22...+24 градуса.

      Прохладнее всего, в свою очередь, будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +14...+16 градусов.

      Ветер будет южным, 3 – 5 метров в секунду.

      Внимание! 21 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

      В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, днем ​​+20...+22 градуса.

      Прогноз погоды на понедельник, 21 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +22...+24

      Львов – +21...+23

      Ивано-Франковск – +22...+24

      Тернополь – +20...+22

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +19...+21

      Луцк – +20...+22

      Ровно – +19...+21

      Житомир – +19...+21

      Винница – +20...+22

      Одесса – +14...+16

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +18...+20

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +19...+21

      Черкассы – +19...+21

      Чернигов – +18...+20

      Суммы – +17...+19

      Полтава – +18...+20

      Днепр – +19...+21

      Запорожье – +19...+21

      Донецк – +17...+19

      Луганск – +19...+21

      Харьков – +18...+20

      Киев – +20...+22

      погода прогноз погоди погода на 21 жовтня
      Прогноз погоды на понедельник, 21 октября, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Есть два варианта финала, – Кулеба об агрессии России в Украине
      сегодня
      711
      Автор: Ирина Выхрущ, Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      сегодня , 12:01 Унікальна технологія GreenSource: футбольні поля перетворюють дощову воду на питну
      Анастасія Григорова 375
      Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      сегодня , 09:03 Главные новости 19 октября: Гладковский под стражей и очередная отсрочка Brexit
      Емал Набі 375
      "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      сегодня , 09:01 "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России
      Злой Одессит 1756
      Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      19 октября , 21:01 Б'ються всі – від профі до аматора: у Києві відбувся унікальний турнір з єдиноборств
      Блог Медіа 1331
      Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      19 октября , 18:00 Проплачені рішення і незаконні статки: суддя-"рішала" не боїться скорочення у Верховному суді
      Ірина Шиба 345
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук