Прогноз погоды на 21 октября: много солнца, тепла и никаких дождей
Погода в Украине в понедельник, 21 октября, будет по-летнему теплой и вовсе не капризной. Фактически во всех регионах удержатся почти одинаковые температурные отметки. Они превысят деление в 20 градусов.
О такой погодной ситуации пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
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Пока британцы, французы и испанцы, не говоря уже о жителях скандинавских стран, будут трястись от холода, украинцы будут нежится под теплым солнышком. Но атмосфера свое делает – 21-го октября погода в большинстве областей Украины остается без изменений. Будут плавать вальяжно туманы, создавая фантастически красивые рассветы,
– отмечает эксперт.
Теплее всего будет на Прикарпатье и Закарпатье. Там столбики термометров покажут рекордные, как для такой осенней поры, отметки в +22...+24 градуса.
Прохладнее всего, в свою очередь, будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +14...+16 градусов.
Ветер будет южным, 3 – 5 метров в секунду.
Внимание! 21 октября в большинстве районов западных, северных, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Запорожской и Одесской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Киеве понедельник ожидается солнечным и теплым, днем +20...+22 градуса.
Прогноз погоды на понедельник, 21 октября, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +22...+24
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +20...+22
Ровно – +19...+21
Житомир – +19...+21
Винница – +20...+22
Одесса – +14...+16
Николаев – +17...+19
Херсон – +18...+20
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +18...+20
Суммы – +17...+19
Полтава – +18...+20
Днепр – +19...+21
Запорожье – +19...+21
Донецк – +17...+19
Луганск – +19...+21
Харьков – +18...+20
Киев – +20...+22
Прогноз погоды на понедельник, 21 октября, от Укргидрометцентра