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      Прогноз погоди на 21 жовтня: багато сонця, тепла і жодних дощів

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      Погода 21 жовтня 2019 Україна – прогноз погоди синоптика
      Прогноз погоди на 21 жовтня / komotoz.ru

      Погода в Україні в понеділок, 21 жовтня, буде по-літньому теплою та зовсім не примхливою. Фактично у всіх регіонах втримаються майже однакові температурні позначки. Вони перевищать поділку у +20 градусів.

      Про таку погодну ситуацію пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

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      Поки британці, французи та іспанці, не кажучи вже про мешканців скандинавських країн, трястимуться від холоду, українці ніжитимуться під теплим сонечком. Але атмосфері своє робить – 21-го жовтня погода в більшості областей України залишається без змін. Плаватимуть статечно тумани, створюючи фантастично красиві світанки,
      – зазначає експертка.

      Найтепліше буде на Прикарпатті та Закарпатті. Там стовпчики термометрів покажуть рекордні, як для такої осінньої пори, позначки в +22...+24 градуси.

      Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Одещині. Там повітря прогріється до +14...+16 градусів.

      Вітер буде південним, 3 – 5 метрів за секунду.

      Увага! 21 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

      У Києві понеділок очікується сонячним та теплим, вдень +20...+22 градуси.

      Прогноз погоди на понеділок 21 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +22…+24

      Львів – +21…+23

      Івано-Франківськ – +22…+24

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +19…+21

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +14…+16

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +18…+20

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +19…+21

      Черкаси – +19…+21

      Чернігів – +18…+20

      Суми – +17…+19

      Полтава – +18…+20

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +17…+19

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +18…+20

      Київ – +20…+22

      погода прогноз погоди погода на 21 жовтня
      Прогноз погоди на понеділок, 21 жовтня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
      Місячний календар на жовтень 2019
      сьогодні
      3870
      Автор: Ірина Вихрущ, Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода
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