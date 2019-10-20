Прогноз погоди на 21 жовтня: багато сонця, тепла і жодних дощів
Погода в Україні в понеділок, 21 жовтня, буде по-літньому теплою та зовсім не примхливою. Фактично у всіх регіонах втримаються майже однакові температурні позначки. Вони перевищать поділку у +20 градусів.
Про таку погодну ситуацію пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
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Поки британці, французи та іспанці, не кажучи вже про мешканців скандинавських країн, трястимуться від холоду, українці ніжитимуться під теплим сонечком. Але атмосфері своє робить – 21-го жовтня погода в більшості областей України залишається без змін. Плаватимуть статечно тумани, створюючи фантастично красиві світанки,
– зазначає експертка.
Найтепліше буде на Прикарпатті та Закарпатті. Там стовпчики термометрів покажуть рекордні, як для такої осінньої пори, позначки в +22...+24 градуси.
Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Одещині. Там повітря прогріється до +14...+16 градусів.
Вітер буде південним, 3 – 5 метрів за секунду.
Увага! 21 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві понеділок очікується сонячним та теплим, вдень +20...+22 градуси.
Прогноз погоди на понеділок 21 жовтня, у містах України:
Ужгород – +22…+24
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +22…+24
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +20…+22
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +20…+22
Одеса – +14…+16
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +18…+20
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +19…+21
Черкаси – +19…+21
Чернігів – +18…+20
Суми – +17…+19
Полтава – +18…+20
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +19…+21
Харків – +18…+20
Київ – +20…+22
Прогноз погоди на понеділок, 21 жовтня, від Укргідрометцентру