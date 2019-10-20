Прогноз погоди на 21 жовтня: багато сонця, тепла і жодних дощів

Погода в Україні в понеділок, 21 жовтня, буде по-літньому теплою та зовсім не примхливою. Фактично у всіх регіонах втримаються майже однакові температурні позначки. Вони перевищать поділку у +20 градусів.

Про таку погодну ситуацію пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Поки британці, французи та іспанці, не кажучи вже про мешканців скандинавських країн, трястимуться від холоду, українці ніжитимуться під теплим сонечком. Але атмосфері своє робить – 21-го жовтня погода в більшості областей України залишається без змін. Плаватимуть статечно тумани, створюючи фантастично красиві світанки,

– зазначає експертка.

Найтепліше буде на Прикарпатті та Закарпатті. Там стовпчики термометрів покажуть рекордні, як для такої осінньої пори, позначки в +22...+24 градуси.

Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Одещині. Там повітря прогріється до +14...+16 градусів.

Вітер буде південним, 3 – 5 метрів за секунду.

Увага! 21 жовтня у більшості районів західних, північних, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької та Одеської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві понеділок очікується сонячним та теплим, вдень +20...+22 градуси.

Прогноз погоди на понеділок 21 жовтня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +22…+24

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +20…+22

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +20…+22

Одеса – +14…+16

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +18…+20

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +19…+21

Черкаси – +19…+21

Чернігів – +18…+20

Суми – +17…+19

Полтава – +18…+20

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +19…+21

Харків – +18…+20

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на понеділок, 21 жовтня, від Укргідрометцентру