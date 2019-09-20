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      Прогноз погоды на 21 сентября: будет прохладно, но преимущественно солнечно

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      Погода 21 сентября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 21 сентября / narodna-pravda.ua

      Погода в Украине в субботу, 21 сентября, будет солнечно и прохладно, а ночью возможны заморозки. На Житомирщине, Ровненщине и в восточной части Украины возможны дожди.

      Синоптик Наталья Диденко в фейсбуке отметила, что днем ​​температура воздуха повысится скромно – +12 ... + 15 градусов, а на юге ожидается +14 ... +19 градусов тепла.

       Обратите внимание: В Украину идут заморозки: где будет холоднее всего

      Ночью 21 сентября будут холодно. Вероятны заморозки, температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла.

      Дожди возможны только на Волыни, в Ровненской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории – без существенных осадков.

      В Киеве суббота будет преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Ночью +3 ... + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0 ...-3 градуса, а днем ​​около +12 градусов тепла.

      Прогноз погоды на субботу, 21 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +17…+19

      Львов – +15…+17

      Ивано-Франковск – +15…+17

      Тернополь – +14…+16

      Черновцы – +14…+16

      Хмельницкий – +13…+15

      Луцк – +13…+15

      Ровно – +13…+15

      Житомир – +12…+14

      Винница – +13…+15

      Одесса – +15…+17

      Николаев – +15…+17

      Херсон – +15…+17

      Симферополь – +14…+16

      Кропивницкий – +13…+15

      Черкассы – +14…+16

      Чернигов – +12…+14

      Суммы – +11…+13

      Полтава – +13…+15

      Днепр – +14…+16

      Запорожье – +14…+16

      Донецк – +13…+15

      Луганск – +12…+14

      Харьков – +12…+14

      Киев – +13…+15

      погода україна 21 вересня
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 21 сентября

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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