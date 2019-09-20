Прогноз погоды на 21 сентября: будет прохладно, но преимущественно солнечно
Погода в Украине в субботу, 21 сентября, будет солнечно и прохладно, а ночью возможны заморозки. На Житомирщине, Ровненщине и в восточной части Украины возможны дожди.
Синоптик Наталья Диденко в фейсбуке отметила, что днем температура воздуха повысится скромно – +12 ... + 15 градусов, а на юге ожидается +14 ... +19 градусов тепла.
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Ночью 21 сентября будут холодно. Вероятны заморозки, температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла.
Дожди возможны только на Волыни, в Ровненской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории – без существенных осадков.
В Киеве суббота будет преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Ночью +3 ... + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0 ...-3 градуса, а днем около +12 градусов тепла.
Прогноз погоды на субботу, 21 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +17…+19
Львов – +15…+17
Ивано-Франковск – +15…+17
Тернополь – +14…+16
Черновцы – +14…+16
Хмельницкий – +13…+15
Луцк – +13…+15
Ровно – +13…+15
Житомир – +12…+14
Винница – +13…+15
Одесса – +15…+17
Николаев – +15…+17
Херсон – +15…+17
Симферополь – +14…+16
Кропивницкий – +13…+15
Черкассы – +14…+16
Чернигов – +12…+14
Суммы – +11…+13
Полтава – +13…+15
Днепр – +14…+16
Запорожье – +14…+16
Донецк – +13…+15
Луганск – +12…+14
Харьков – +12…+14
Киев – +13…+15
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 21 сентября