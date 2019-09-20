Прогноз погоды на 21 сентября: будет прохладно, но преимущественно солнечно

Погода в Украине в субботу, 21 сентября, будет солнечно и прохладно, а ночью возможны заморозки. На Житомирщине, Ровненщине и в восточной части Украины возможны дожди.

Синоптик Наталья Диденко в фейсбуке отметила, что днем ​​температура воздуха повысится скромно – +12 ... + 15 градусов, а на юге ожидается +14 ... +19 градусов тепла.

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Ночью 21 сентября будут холодно. Вероятны заморозки, температура воздуха будет колебаться от 0 до +5 градусов тепла.

Дожди возможны только на Волыни, в Ровненской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. На остальной территории – без существенных осадков.

В Киеве суббота будет преимущественно сухой, но холодной и ветреной. Ночью +3 ... + 5 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0 ...-3 градуса, а днем ​​около +12 градусов тепла.

Прогноз погоды на субботу, 21 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +17…+19

Львов – +15…+17

Ивано-Франковск – +15…+17

Тернополь – +14…+16

Черновцы – +14…+16

Хмельницкий – +13…+15

Луцк – +13…+15

Ровно – +13…+15

Житомир – +12…+14

Винница – +13…+15

Одесса – +15…+17

Николаев – +15…+17

Херсон – +15…+17

Симферополь – +14…+16

Кропивницкий – +13…+15

Черкассы – +14…+16

Чернигов – +12…+14

Суммы – +11…+13

Полтава – +13…+15

Днепр – +14…+16

Запорожье – +14…+16

Донецк – +13…+15

Луганск – +12…+14

Харьков – +12…+14

Киев – +13…+15



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 21 сентября