Прогноз погоди на 21 вересня: буде прохолодно, але переважно сонячно
Погода в Україні у суботу, 21 вересня, буде сонячно та прохолодно, а вночі можливі заморозки. На Житомирщині, Рівненщині та в східній частині України можливі дощі.
Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці зазначила, що вдень температура повітря підвищиться скромно – +12...+15 градусів, а на Півдні очікується +14...+19 градусів тепла.
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Вночі 21 вересня буде холодно. Ймовірні заморзки, температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла.
Дощі можливі лише на Волині, у Рівненській, Житомирській, Київській, Чергінівській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. На решті території – без істотних опадів.
У Києві субота буде переважно сухою, але холодною та вітряною. Вночі +3...+5 градусів, на околицях можливі заморозки 0...-3 градуси, а вдень близько +12 градусів тепла.
Прогноз погоди на суботу, 21 вересня, у містах України:
Ужгород – +17…+19
Львів – +15…+17
Івано-Франківськ – +15…+17
Тернопіль – +14…+16
Чернівці – +14…+16
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +13…+15
Рівне – +13…+15
Житомир – +12…+14
Вінниця – +13…+15
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +15…+17
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +12…+14
Суми – +11…+13
Полтава – +13…+15
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +12…+14
Харків – +12…+14
Київ – +13…+15
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 21 вересня