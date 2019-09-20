17:09
20 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Шаман хотів прогнати демона Путіна. РФ захоплює космос
      Вєсті Кремля
      21:25, 19 вересня
      Вєсті.UA: Що Зеленський робитиме із землею. Дно українського правосуддя
      Вєсті.UA
      19:18, 19 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕКСІЙ БЕЛЬКО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ КИЇВРАДА

      Прогноз погоди на 21 вересня: буде прохолодно, але переважно сонячно

      719 Читать новость на русском
      Погода 21 вересня 2019 Україна – прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 21 вересня / narodna-pravda.ua

      Погода в Україні у суботу, 21 вересня, буде сонячно та прохолодно, а вночі можливі заморозки. На Житомирщині, Рівненщині та в східній частині України можливі дощі.

      Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці зазначила, що вдень температура повітря підвищиться скромно – +12...+15 градусів, а на Півдні очікується +14...+19 градусів тепла.

      Зверніть увагу: В Україну йдуть заморозки: де буде найхолодніше

      Вночі 21 вересня буде холодно. Ймовірні заморзки, температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла.

      Дощі можливі лише на Волині, у Рівненській, Житомирській, Київській, Чергінівській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. На решті території – без істотних опадів.

      У Києві субота буде переважно сухою, але холодною та вітряною. Вночі +3...+5 градусів, на околицях можливі заморозки 0...-3 градуси, а вдень близько +12 градусів тепла.

      Прогноз погоди на суботу, 21 вересня, у містах України:

      Ужгород – +17…+19

      Львів – +15…+17

      Івано-Франківськ – +15…+17

      Тернопіль – +14…+16

      Чернівці – +14…+16

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +13…+15

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +12…+14

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +15…+17

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +15…+17

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +11…+13

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +13…+15

      Луганськ – +12…+14

      Харків – +12…+14

      Київ – +13…+15

      погода україна 21 вересня
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 21 вересня

      blog_ava
      Співачка Ассоль вийшла заміж: перші фото та відео з розкішного весілля
      сьогодні
      5265
      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      До викрадення політв'язня причетні українські спецслужби, – екслюзивне інтерв'ю з тіткою бранця
      сьогодні , 17:00 До викрадення політв'язня причетні українські спецслужби, – екслюзивне інтерв'ю з тіткою бранця
      Катерина Петренко 84
      Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      сьогодні , 15:15 Зустріч Трампа з Зеленським: очікування та прогнози
      Світлана Попова 2715
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      10 вересня , 15:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Украине нужна здоровая альтернатива формуле Штайнмайера
      сьогодні , 15:00 Украине нужна здоровая альтернатива формуле Штайнмайера
      Блог Медіа 857
      Провали Кличка: чим серйозно розчарував українців мер Києва
      сьогодні , 14:33 Провали Кличка: чим серйозно розчарував українців мер Києва
      Сергій Лещенко 695
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук