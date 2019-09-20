Прогноз погоди на 21 вересня: буде прохолодно, але переважно сонячно

Погода в Україні у суботу, 21 вересня, буде сонячно та прохолодно, а вночі можливі заморозки. На Житомирщині, Рівненщині та в східній частині України можливі дощі.

Синоптик Наталка Діденко у фейсбуці зазначила, що вдень температура повітря підвищиться скромно – +12...+15 градусів, а на Півдні очікується +14...+19 градусів тепла.

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Вночі 21 вересня буде холодно. Ймовірні заморзки, температура повітря коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла.

Дощі можливі лише на Волині, у Рівненській, Житомирській, Київській, Чергінівській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. На решті території – без істотних опадів.

У Києві субота буде переважно сухою, але холодною та вітряною. Вночі +3...+5 градусів, на околицях можливі заморозки 0...-3 градуси, а вдень близько +12 градусів тепла.

Прогноз погоди на суботу, 21 вересня, у містах України:

Ужгород – +17…+19

Львів – +15…+17

Івано-Франківськ – +15…+17

Тернопіль – +14…+16

Чернівці – +14…+16

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +13…+15

Рівне – +13…+15

Житомир – +12…+14

Вінниця – +13…+15

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +15…+17

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +12…+14

Суми – +11…+13

Полтава – +13…+15

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +12…+14

Харків – +12…+14

Київ – +13…+15



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 21 вересня