Прогноз погоды на 22 апреля: будет прохладно и ветрено, дождливо в центре и на западе
Погода в Украине в среду, 22 апреля, будет прохладной и ветреной. Местами будет дождливо и облачно.
В среду, 22 апреля, воздух успеет прогреться только до +10...+14 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – до +14...+17 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
В ночь на среду в Украине будет до +2...+5 градусов с локальными заморозками.
К слову В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего
В среду часть Украины накроет атмосферный фронт, поэтому возможны отдельные слабые дожди на Западе, в центральной части и на Востоке.
"Но осадки предвидятся настолько слабыми, что могут заменяться просто увеличением облачности", – отметила Наталья Диденко.
Юг Украины любых существенных осадков, даже облачности, какой-то более серьезной избежит – будет солнечно.
В Киеве ночью +2...+ 5 градусов, на окраинах заморозки 0...-2 градуса, днем в среду ожидается +11...+12 градусов. Ветер северо-западный, северный, порывистый. О каких-то существенных дождях 22-го апреля речь не идет. В дальнейшем, во второй половине недели в столице потеплеет до +15...+19 градусов. В субботу в Киеве больше шансов на хороший дождь.
Прогноз погоды на среду, 22 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +11...+13
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +14...+16
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +13...+15
Одесса – +12...+14
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +12...+14
Чернигов – +12...+14
Сумы – + 12... + 14
Полтава – +12...+14
Днепр – +12...+14
Запорожье – +12...+14
Донецк – +11...+13
Луганск – +10...+12
Харьков – +11...+13
Киев – +11...+13
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