Прогноз погоды на 22 апреля: будет прохладно и ветрено, дождливо в центре и на западе

Погода в Украине в среду, 22 апреля, будет прохладной и ветреной. Местами будет дождливо и облачно.

В среду, 22 апреля, воздух успеет прогреться только до +10...+14 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – до +14...+17 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В ночь на среду в Украине будет до +2...+5 градусов с локальными заморозками.

К слову В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего

В среду часть Украины накроет атмосферный фронт, поэтому возможны отдельные слабые дожди на Западе, в центральной части и на Востоке.

"Но осадки предвидятся настолько слабыми, что могут заменяться просто увеличением облачности", – отметила Наталья Диденко.

Юг Украины любых существенных осадков, даже облачности, какой-то более серьезной избежит – будет солнечно.

В Киеве ночью +2...+ 5 градусов, на окраинах заморозки 0...-2 градуса, днем в среду ожидается +11...+12 градусов. Ветер северо-западный, северный, порывистый. О каких-то существенных дождях 22-го апреля речь не идет. В дальнейшем, во второй половине недели в столице потеплеет до +15...+19 градусов. В субботу в Киеве больше шансов на хороший дождь.

Прогноз погоды на среду, 22 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +11...+13

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +14...+16

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +12...+14

Николаев – +13...+15

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – + 12... + 14

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13

Киев – +11...+13



Прогноз погоды на среду, 22 апреля, / Укргидрометцентр