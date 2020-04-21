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      Прогноз погоды на 22 апреля: будет прохладно и ветрено, дождливо в центре и на западе

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      Прогноз погоды на 22 апреля / Kitty Vision

      Погода в Украине в среду, 22 апреля, будет прохладной и ветреной. Местами будет дождливо и облачно.

      В среду, 22 апреля, воздух успеет прогреться только до +10...+14 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – до +14...+17 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

      В ночь на среду в Украине будет до +2...+5 градусов с локальными заморозками.

      К слову В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего

      В среду часть Украины накроет атмосферный фронт, поэтому возможны отдельные слабые дожди на Западе, в центральной части и на Востоке.

      "Но осадки предвидятся настолько слабыми, что могут заменяться просто увеличением облачности", – отметила Наталья Диденко.

      Юг Украины любых существенных осадков, даже облачности, какой-то более серьезной избежит – будет солнечно.

      В Киеве ночью +2...+ 5 градусов, на окраинах заморозки 0...-2 градуса, днем в среду ожидается +11...+12 градусов. Ветер северо-западный, северный, порывистый. О каких-то существенных дождях 22-го апреля речь не идет. В дальнейшем, во второй половине недели в столице потеплеет до +15...+19 градусов. В субботу в Киеве больше шансов на хороший дождь.

      Прогноз погоды на среду, 22 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +11...+13

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +11...+13

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +14...+16

      Ровно – +13...+15

      Житомир – +13...+15

      Винница – +13...+15

      Одесса – +12...+14

      Николаев – +13...+15

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +12...+14

      Черкассы – +12...+14

      Чернигов – +12...+14

      Сумы – + 12... + 14

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +12...+14

      Запорожье – +12...+14

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +10...+12

      Харьков – +11...+13

      Киев – +11...+13


      Прогноз погоды на среду, 22 апреля, / Укргидрометцентр

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины
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