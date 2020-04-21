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      Прогноз погоди на 22 квітня: буде прохолодно та вітряно, дощитиме у центрі та на заході

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      Прогноз погоди на 22 квітня / Kitty Vision

      Погода в Україні у середу, 22 квітня, залишатиметься прохолодною та вітряною. Місцями падатимуть дощі та буде хмарно.

      У середу, 22 квітня, повітря встигне прогрітися лише до +10...+14 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – до +14...+17 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

      В ніч на середу в Україні буде до +2...+5 градусів з локальними заморозками.

      До слова В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше

      У середу частину України накриє атмосферний фронт, тому можливі окремі слабкі дощі на Заході, у центральній частині та на Сході.

      "Але опади передбачаються настільки слабкими, що можуть замінюватися просто збільшенням хмарності", – відзначила Наталка Діденко.

      Південь України будь-яких істотних опадів, навіть хмарності якоїсь серйознішої уникне – буде сонячно.

      У Києві вночі +2...+5 градусів, на околицях заморозки 0...-2 градуси, вдень у середу очікується +11...+12 градусів. Вітер північно-західний, північний, рвучкий. Про якісь істотні дощі 22-го квітня не йдеться. Надалі, в другій половині тижня, у столиці потепліє до +15...+19 градусів. У суботу в Києві побільшає шансів на хороший дощ.

      Прогноз погоди на середу, 22 квітня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +12…+14

      Івано-Франківськ – +11…+13

      Тернопіль – +12…+14

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +12…+14

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +13…+15

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +13…+15

      Херсон – +12…+14

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +12…+14

      Черкаси – +12…+14

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +12…+14

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +12…+14

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +11…+13

      Луганськ – +10…+12

      Харків – +11…+13

      Київ – +11…+13


      Прогноз погоди на середу, 22 квітня, / Укргідрометцентр

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Погода Новини України
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