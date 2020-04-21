Прогноз погоди на 22 квітня: буде прохолодно та вітряно, дощитиме у центрі та на заході

Погода в Україні у середу, 22 квітня, залишатиметься прохолодною та вітряною. Місцями падатимуть дощі та буде хмарно.

У середу, 22 квітня, повітря встигне прогрітися лише до +10...+14 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – до +14...+17 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

В ніч на середу в Україні буде до +2...+5 градусів з локальними заморозками.

До слова В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше

У середу частину України накриє атмосферний фронт, тому можливі окремі слабкі дощі на Заході, у центральній частині та на Сході.

"Але опади передбачаються настільки слабкими, що можуть замінюватися просто збільшенням хмарності", – відзначила Наталка Діденко.

Південь України будь-яких істотних опадів, навіть хмарності якоїсь серйознішої уникне – буде сонячно.

У Києві вночі +2...+5 градусів, на околицях заморозки 0...-2 градуси, вдень у середу очікується +11...+12 градусів. Вітер північно-західний, північний, рвучкий. Про якісь істотні дощі 22-го квітня не йдеться. Надалі, в другій половині тижня, у столиці потепліє до +15...+19 градусів. У суботу в Києві побільшає шансів на хороший дощ.

Прогноз погоди на середу, 22 квітня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +11…+13

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +14…+16

Рівне – +13…+15

Житомир – +13…+15

Вінниця – +13…+15

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +13…+15

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +12…+14

Черкаси – +12…+14

Чернігів – +12…+14

Суми – +12…+14

Полтава – +12…+14

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +11…+13

Луганськ – +10…+12

Харків – +11…+13

Київ – +11…+13



Прогноз погоди на середу, 22 квітня, / Укргідрометцентр