Прогноз погоди на 22 квітня: буде прохолодно та вітряно, дощитиме у центрі та на заході
Погода в Україні у середу, 22 квітня, залишатиметься прохолодною та вітряною. Місцями падатимуть дощі та буде хмарно.
У середу, 22 квітня, повітря встигне прогрітися лише до +10...+14 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті – до +14...+17 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
В ніч на середу в Україні буде до +2...+5 градусів з локальними заморозками.
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У середу частину України накриє атмосферний фронт, тому можливі окремі слабкі дощі на Заході, у центральній частині та на Сході.
"Але опади передбачаються настільки слабкими, що можуть замінюватися просто збільшенням хмарності", – відзначила Наталка Діденко.
Південь України будь-яких істотних опадів, навіть хмарності якоїсь серйознішої уникне – буде сонячно.
У Києві вночі +2...+5 градусів, на околицях заморозки 0...-2 градуси, вдень у середу очікується +11...+12 градусів. Вітер північно-західний, північний, рвучкий. Про якісь істотні дощі 22-го квітня не йдеться. Надалі, в другій половині тижня, у столиці потепліє до +15...+19 градусів. У суботу в Києві побільшає шансів на хороший дощ.
Прогноз погоди на середу, 22 квітня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +11…+13
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +12…+14
Луцьк – +14…+16
Рівне – +13…+15
Житомир – +13…+15
Вінниця – +13…+15
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +13…+15
Херсон – +12…+14
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +12…+14
Черкаси – +12…+14
Чернігів – +12…+14
Суми – +12…+14
Полтава – +12…+14
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +11…+13
Луганськ – +10…+12
Харків – +11…+13
Київ – +11…+13
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