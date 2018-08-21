Прогноз погоды на 22 августа: солнечно и тепло по всей Украине
Погода в Украине в среду, 22 августа будет по-настоящему летней и теплой. Во всех областях страны будет солнечно и без осадков, а на юге довольно жарко– +30+32 градуса тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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В большинстве областей температура воздуха 22 августа составит сдержанные комфортные +20+25 градусов тепла. Осень запускает свое промо постепенно,
– отметила синоптик.
По ее словам, на Юге и Востоке будет еще жаркая летняя погода, а столбики термометров покажут +28+33 градуса тепла.
В Киеве завтра, 22 августа, без осадков, однако температура воздуха снизится до +24+25 градусов.
Прогноз погоды на среду, 22 августа, в городах Украины:
Ужгород – +28...+30
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +24...+26
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +22...+24
Ровно – +21...+23
Житомир – +22...+24
Винница – +23...+25
Одесса – +29...+31
Николаев – +29...+31
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +28...+30
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +23...+25
Прогноз погоды в Украине на среду 22 августа