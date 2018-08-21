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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Прогноз погоды на 22 августа: солнечно и тепло по всей Украине

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Прогноз погоды в Украине на 22 августа
Прогноз погоды в Украине на 22 августа / Фото из открытых источников

Погода в Украине в среду, 22 августа будет по-настоящему летней и теплой. Во всех областях страны будет солнечно и без осадков, а на юге довольно жарко– +30+32 градуса тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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В большинстве областей температура воздуха 22 августа составит сдержанные комфортные +20+25 градусов тепла. Осень запускает свое промо постепенно,
– отметила синоптик.

По ее словам, на Юге и Востоке будет еще жаркая летняя погода, а столбики термометров покажут +28+33 градуса тепла.

В Киеве завтра, 22 августа, без осадков, однако температура воздуха снизится до +24+25 градусов.

Прогноз погоды на среду, 22 августа, в городах Украины:

Ужгород – +28...+30

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +22...+24

Ровно – +21...+23

Житомир – +22...+24

Винница – +23...+25

Одесса – +29...+31

Николаев – +29...+31

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +28...+30

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +23...+25


Прогноз погоды в Украине на среду 22 августа

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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