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Прогноз погоди на 22 серпня: сонячно та тепло по всій Україні

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Прогноз погоди в Україні на 22 серпня
Прогноз погоди в Україні на 22 серпня / Фото з відкритих джерел

Погода в Україні у середу, 22 серпня буде по-справжньому літньою та теплою. У всіх областях країни буде сонячно та без опадів, а на півдні досить спекотно – +30+32 градуси тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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У більшості областей температура повітря 22 серпня становитиме стримані комфортні +20+25 градусів тепла. Осінь запускає своє промо поступово,
– зазначила синоптик.

За її словами, на Півдні та Сході буде ще спекотна літня погода, а стовпчики термометрів покажуть +28+33 градуси тепла.

У Києві завтра, 22 серпня, без опадів, проте температура повітря знизиться до +24+25 градусів. 

Прогноз погоди на середу, 22 серпня, у містах України:

Ужгород – +28...+30

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +22...+24

Рівне – +21...+23

Житомир – +22...+24

Вінниця – +23...+25

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +25...+27

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +23...+25


Прогноз погоди в Україні на середу 22 серпня

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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