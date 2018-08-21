Прогноз погоди на 22 серпня: сонячно та тепло по всій Україні
Погода в Україні у середу, 22 серпня буде по-справжньому літньою та теплою. У всіх областях країни буде сонячно та без опадів, а на півдні досить спекотно – +30+32 градуси тепла.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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У більшості областей температура повітря 22 серпня становитиме стримані комфортні +20+25 градусів тепла. Осінь запускає своє промо поступово,
– зазначила синоптик.
За її словами, на Півдні та Сході буде ще спекотна літня погода, а стовпчики термометрів покажуть +28+33 градуси тепла.
У Києві завтра, 22 серпня, без опадів, проте температура повітря знизиться до +24+25 градусів.
Прогноз погоди на середу, 22 серпня, у містах України:
Ужгород – +28...+30
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +24...+26
Хмельницький – +23...+25
Луцьк – +22...+24
Рівне – +21...+23
Житомир – +22...+24
Вінниця – +23...+25
Одеса – +29...+31
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +25...+27
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +28...+30
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +23...+25
Прогноз погоди в Україні на середу 22 серпня