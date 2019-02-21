Прогноз погоды на 22 февраля: в Украину возвращается зима с морозами и снегом
Погода в пятницу, 22 февраля, в Украине будет вполне февральской – со снегом, сильным ветром и значительными минусами на термометрах. Зима особенно напомнит о себе жителям Житомирской, Винницкой, Кропивницкой областей.
К непогоде следует подготовиться и части Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областей, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Там обещают снег и мокрый снег. На юге еще и дождливо, а ветер будет сильным и порывистым.
На остальной территории или без существенных осадков, или небольшой снег. На дорогах гололедица,
– пишет синоптик.
Ночью столбик термометра опустится до -4 -9 градусов, днем до -2 -5 градусов. В западных и южных областях будет теплее – днем от 2 мороза до 2 градусов тепла.
В Киеве завтра, 22 февраля осадков не обещают, максимум – небольшой снег. Воздух охладится до -7 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 22 февраля, в городах Украины:
Ужгород – -1...+1
Львов – -1...+1
Ивано-Франковск – -1...+1
Тернополь – -1...-3
Черновцы – -1...+1
Хмельницкий – -2...-4
Луцк – -3...-5
Ровно – -4...- 6
Житомир – -3...-5
Винница – -2...-4
Одесса – 0...+2
Николаев – -1...+1
Херсон – -1...-3
Симферополь –+5...+7
Кропивницкий – -4...-6
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -3...-5
Сумы – -4...-6
Полтава – -4...-6
Днепр – -3...-5
Запорожье – -2...-4
Донецк – -3...-5
Луганск – -3...-5
Харьков – -5...-7
Киев – -5...-7
Прогноз погоды на пятницу, 22 февраля, от Укргидрометцентра
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