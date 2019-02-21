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      Прогноз погоды на 22 февраля: в Украину возвращается зима с морозами и снегом

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      Погода 22 февраля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 22 февраля / Фото из открытых источников

      Погода в пятницу, 22 февраля, в Украине будет вполне февральской – со снегом, сильным ветром и значительными минусами на термометрах. Зима особенно напомнит о себе жителям Житомирской, Винницкой, Кропивницкой областей.

      К непогоде следует подготовиться и части Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областей, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Там обещают снег и мокрый снег. На юге еще и дождливо, а ветер будет сильным и порывистым.

      На остальной территории или без существенных осадков, или небольшой снег. На дорогах гололедица,
      – пишет синоптик.

      Ночью столбик термометра опустится до -4 -9 градусов, днем до -2 -5 градусов. В западных и южных областях будет теплее – днем от 2 мороза до 2 градусов тепла.

      В Киеве завтра, 22 февраля осадков не обещают, максимум – небольшой снег. Воздух охладится до -7 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 22 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – -1...+1

      Львов – -1...+1

      Ивано-Франковск – -1...+1

      Тернополь – -1...-3

      Черновцы – -1...+1

      Хмельницкий – -2...-4

      Луцк – -3...-5

      Ровно – -4...- 6

      Житомир – -3...-5

      Винница – -2...-4

      Одесса – 0...+2

      Николаев – -1...+1

      Херсон – -1...-3

      Симферополь –+5...+7

      Кропивницкий – -4...-6

      Черкассы – -3...-5

      Чернигов – -3...-5

      Сумы – -4...-6

      Полтава – -4...-6

      Днепр – -3...-5

      Запорожье – -2...-4

      Донецк – -3...-5

      Луганск – -3...-5

      Харьков – -5...-7

      Киев – -5...-7

      Прогноз погоди на 21 лютогоПрогноз погоды на пятницу, 22 февраля, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Погода
      Источник: 24 канал
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