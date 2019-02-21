Прогноз погоды на 22 февраля: в Украину возвращается зима с морозами и снегом

Погода в пятницу, 22 февраля, в Украине будет вполне февральской – со снегом, сильным ветром и значительными минусами на термометрах. Зима особенно напомнит о себе жителям Житомирской, Винницкой, Кропивницкой областей.

К непогоде следует подготовиться и части Черкасской, Днепропетровской и Донецкой областей, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Там обещают снег и мокрый снег. На юге еще и дождливо, а ветер будет сильным и порывистым.

На остальной территории или без существенных осадков, или небольшой снег. На дорогах гололедица,

– пишет синоптик.

Ночью столбик термометра опустится до -4 -9 градусов, днем до -2 -5 градусов. В западных и южных областях будет теплее – днем от 2 мороза до 2 градусов тепла.

В Киеве завтра, 22 февраля осадков не обещают, максимум – небольшой снег. Воздух охладится до -7 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 22 февраля, в городах Украины:

Ужгород – -1...+1

Львов – -1...+1

Ивано-Франковск – -1...+1

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...+1

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -3...-5

Ровно – -4...- 6

Житомир – -3...-5

Винница – -2...-4

Одесса – 0...+2

Николаев – -1...+1

Херсон – -1...-3

Симферополь –+5...+7

Кропивницкий – -4...-6

Черкассы – -3...-5

Чернигов – -3...-5

Сумы – -4...-6

Полтава – -4...-6

Днепр – -3...-5

Запорожье – -2...-4

Донецк – -3...-5

Луганск – -3...-5

Харьков – -5...-7

Киев – -5...-7

Прогноз погоды на пятницу, 22 февраля, от Укргидрометцентра