Прогноз погоди на 22 лютого: в Україну повертається зима з морозами і снігом

Погода у п'ятницю, 22 лютого, в Україні буде цілком лютневою – снігом, сильним вітром та переконливими мінусами на термометрах. Зима особливо нагадає про себе жителям Житомирської, Вінницької, Кропивницької областей.

До негоди слід підготуватися і частині Черкащини, Дніпропетровщини та Донеччини, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Там обіцяють сніг та мокрий сніг. На півдні ще й дощитиме, а вітер буде сильним та поривчастим.

На решті території – або без істотних опадів, або невеликий сніг. На дорогах ожеледиця,

– пише синоптик.

Вночі стовпчик термометра опуститься до -4-9 градусів, вдень до -2-5 градусів. У західних та південних областях буде тепліше – вдень від 2 морозу до 2 градусів тепла.

У Києві завтра, 22 лютого опадів не обіцяють, щонайбільше – невеликий сніг. Повітря охолодиться до -7 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 22 лютого, у містах України:

Ужгород – -1…+1

Львів – -1…+1

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…-3

Чернівці – -1…+1

Хмельницький – -2…-4

Луцьк – -3…-5

Рівне – -4…- 6

Житомир – -3…-5

Вінниця – -2…-4

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – -1…-3

Сімферополь –+5…+7

Кропивницький – -4…-6

Черкаси – -3…-5

Чернігів – -3…-5

Суми – -4…-6

Полтава – -4…-6

Дніпро – -3…-5

Запоріжжя – -2…-4

Донецьк – -3…-5

Луганськ – -3…-5

Харків – -5…-7

Київ – -5…-7



Прогноз погоди на п'ятницю, 22 лютого, від Укргідрометцентру