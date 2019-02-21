Прогноз погоди на 22 лютого: в Україну повертається зима з морозами і снігом
Погода у п'ятницю, 22 лютого, в Україні буде цілком лютневою – снігом, сильним вітром та переконливими мінусами на термометрах. Зима особливо нагадає про себе жителям Житомирської, Вінницької, Кропивницької областей.
До негоди слід підготуватися і частині Черкащини, Дніпропетровщини та Донеччини, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Аномальні морози у США: чи чекати подібного Україні
Там обіцяють сніг та мокрий сніг. На півдні ще й дощитиме, а вітер буде сильним та поривчастим.
На решті території – або без істотних опадів, або невеликий сніг. На дорогах ожеледиця,
– пише синоптик.
Вночі стовпчик термометра опуститься до -4-9 градусів, вдень до -2-5 градусів. У західних та південних областях буде тепліше – вдень від 2 морозу до 2 градусів тепла.
У Києві завтра, 22 лютого опадів не обіцяють, щонайбільше – невеликий сніг. Повітря охолодиться до -7 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 22 лютого, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – -1…+1
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…-3
Чернівці – -1…+1
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -3…-5
Рівне – -4…- 6
Житомир – -3…-5
Вінниця – -2…-4
Одеса – 0…+2
Миколаїв – -1…+1
Херсон – -1…-3
Сімферополь –+5…+7
Кропивницький – -4…-6
Черкаси – -3…-5
Чернігів – -3…-5
Суми – -4…-6
Полтава – -4…-6
Дніпро – -3…-5
Запоріжжя – -2…-4
Донецьк – -3…-5
Луганськ – -3…-5
Харків – -5…-7
Київ – -5…-7
Прогноз погоди на п'ятницю, 22 лютого, від Укргідрометцентру