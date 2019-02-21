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      Прогноз погоди на 22 лютого: в Україну повертається зима з морозами і снігом

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      Погода 22 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 22 лютого / Фото з відкритих джерел

      Погода у п'ятницю, 22 лютого, в Україні буде цілком лютневою – снігом, сильним вітром та переконливими мінусами на термометрах. Зима особливо нагадає про себе жителям Житомирської, Вінницької, Кропивницької областей.

      До негоди слід підготуватися і частині Черкащини, Дніпропетровщини та Донеччини, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Аномальні морози у США: чи чекати подібного Україні

      Там обіцяють сніг та мокрий сніг. На півдні ще й дощитиме, а вітер буде сильним та поривчастим.

      На решті території – або без істотних опадів, або невеликий сніг. На дорогах ожеледиця,
      – пише синоптик.

      Вночі стовпчик термометра опуститься до -4-9 градусів, вдень до -2-5 градусів. У західних та південних областях буде тепліше – вдень від 2 морозу до 2 градусів тепла.

      У Києві завтра, 22 лютого опадів не обіцяють, щонайбільше – невеликий сніг. Повітря охолодиться до -7 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 22 лютого, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – -1…+1

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – -1…-3

      Чернівці – -1…+1

      Хмельницький – -2…-4

      Луцьк – -3…-5

      Рівне – -4…- 6

      Житомир – -3…-5

      Вінниця – -2…-4

      Одеса – 0…+2

      Миколаїв – -1…+1

      Херсон – -1…-3

      Сімферополь –+5…+7

      Кропивницький – -4…-6

      Черкаси – -3…-5

      Чернігів – -3…-5

      Суми – -4…-6

      Полтава – -4…-6

      Дніпро – -3…-5

      Запоріжжя – -2…-4

      Донецьк – -3…-5

      Луганськ – -3…-5

      Харків – -5…-7

      Київ – -5…-7

      Прогноз погоди на 21 лютого
      Прогноз погоди на п'ятницю, 22 лютого, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Новини політики Погода
      Джерело: 24 канал
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