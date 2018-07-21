Прогноз погоды на 22 июля: Украину охватят дожди, сухо только в одном регионе
В воскресенье, 22 июля, всю территорию Украины, кроме Юга и Крыма, охватят дожди и грозы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сухую, бездождевую погоду синоптики прогнозируют лишь Одесщине, Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, Днепропетровщине и в Крыму.
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При этом температура воздуха по всей территории Украины по сравнению с предыдущим днем существенно не изменится. Лишь кое-где незначительно похолодает – на 1 – 2 градуса.
Прогноз погоды на воскресенье, 22 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25...+27
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +25...+27
Луцк – +24...+26
Ровно – +25...+27
Житомир – +25...+27
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +29...+31
Херсон – +28...+30
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +24...+26
Прогноз погоды в Украине на воскресенье 22 июля