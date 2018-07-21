Прогноз погоды на 22 июля: Украину охватят дожди, сухо только в одном регионе

В воскресенье, 22 июля, всю территорию Украины, кроме Юга и Крыма, охватят дожди и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сухую, бездождевую погоду синоптики прогнозируют лишь Одесщине, Николаевщине, Херсонщине, Запорожье, Днепропетровщине и в Крыму.

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При этом температура воздуха по всей территории Украины по сравнению с предыдущим днем существенно не изменится. Лишь кое-где незначительно похолодает – на 1 – 2 градуса.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25...+27

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +24...+26

Ровно – +25...+27

Житомир – +25...+27

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +29...+31

Херсон – +28...+30

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +25...+27

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +27...+29

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +24...+26

Прогноз погоды в Украине на воскресенье 22 июля