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Прогноз погоди на 22 липня: Україну охоплять дощі, сухо – лише в одному регіоні

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Прогноз погоди в Україні на неділю 22 липня
Прогноз погоди в Україні на неділю 22 липня / Unsplash

У неділю, 22 липня, усю територію України, окрім Півдня та Криму, охоплять дощі та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Суху, бездощову погоду синоптики прогнозують лише Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжю, Дніпропетровщині та Криму.

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При цьому температура повітря по всій території України у порівнянні з попереднім днем суттєво не зміниться. Лише подекуди незначно похолодає – на 1 – 2 градуси.

Прогноз погоди на неділю, 22 липня, у містах України:

Ужгород – +25...+27

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +24...+26

Прогноз погоди в Україні на неділю 22 липня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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