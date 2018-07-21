Прогноз погоди на 22 липня: Україну охоплять дощі, сухо – лише в одному регіоні
У неділю, 22 липня, усю територію України, окрім Півдня та Криму, охоплять дощі та грози.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Суху, бездощову погоду синоптики прогнозують лише Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Запоріжжю, Дніпропетровщині та Криму.
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При цьому температура повітря по всій території України у порівнянні з попереднім днем суттєво не зміниться. Лише подекуди незначно похолодає – на 1 – 2 градуси.
Прогноз погоди на неділю, 22 липня, у містах України:
Ужгород – +25...+27
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +26...+28
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +24...+26
Прогноз погоди в Україні на неділю 22 липня