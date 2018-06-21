Прогноз погоды на 22 июня: жара и грозы разделят Украину

Погоду в большей части Украины в пятницу, 22 июня, будет определять холодный атмосферный фронт. В большей части западных областей пронесутся дожди с грозами.

Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: В Украину идет сильная непогода с ливнями и градом: названы регионы

По данным метеоролога, холодный атмосферный фронт движется в Украину из стран Балтики.

22 июня он обусловит дожди с грозами и существенное похолодание в западных областях. Температура воздуха местами понизится сразу на 10 градусов.

В течение дня дожди охватят северные области и большую часть центральных. Жара удержится разве что на Востоке и Юге.

В Киеве в пятницу будет жарко – +28+30, но к дождям с грозами также стоит готовиться.

Прогноз погоды на пятницу, 22 июня, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +20...+22

Винница – +26...+28

Одесса – +28...+30

Николаев – +31...+33

Херсон – +32...+34

Симферополь – +30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +28...+30

Полтава – +30...+32

Днепр – +31...+33

Запорожье – +32...+34

Донецк – +31...+33

Луганск – +31...+33

Харьков – +31...+33

Киев – +28...+30



Прогноз погоды в Украине на 22 июня