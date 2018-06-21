Прогноз погоды на 22 июня: жара и грозы разделят Украину
Погоду в большей части Украины в пятницу, 22 июня, будет определять холодный атмосферный фронт. В большей части западных областей пронесутся дожди с грозами.
Об этом в своем Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
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По данным метеоролога, холодный атмосферный фронт движется в Украину из стран Балтики.
22 июня он обусловит дожди с грозами и существенное похолодание в западных областях. Температура воздуха местами понизится сразу на 10 градусов.
В течение дня дожди охватят северные области и большую часть центральных. Жара удержится разве что на Востоке и Юге.
В Киеве в пятницу будет жарко – +28+30, но к дождям с грозами также стоит готовиться.
Прогноз погоды на пятницу, 22 июня, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +20...+22
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +31...+33
Херсон – +32...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +29...+31
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Сумы – +28...+30
Полтава – +30...+32
Днепр – +31...+33
Запорожье – +32...+34
Донецк – +31...+33
Луганск – +31...+33
Харьков – +31...+33
Киев – +28...+30
Прогноз погоды в Украине на 22 июня