17:07
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Прогноз погоди на 22 червня: спека і грози розділять Україну

427 Читать новость на русском
Прогноз погоди в Україні на 22 червня
Прогноз погоди в Україні на 22 червня / 24 Канал

Погоду у більшій частині України у п'ятницю, 22 червня, визначатиме холодний атмосферний фронт. У більшій частині західних областей пронесуться дощі з грозами.

Про це у своєму Facebook пише синоптик Наталка Діденко.

Читайте також: В Україну йде сильна негода зі зливами і градом: названо регіони

За даними метеоролога, холодний атмосферний фронт суне в Україну з країн Балтики.

22 червня він зумовить дощі з грозами та суттєве похолодання у західних областях. Температура повітря подекуди знизиться одразу на 10 градусів.

Впродовж дня дощі охоплять північні області та більшу частину центральних. Спека втримається хіба на Сході та Півдні.

У Києві у п'ятницю буде спекотно – +28+30, але до дощів з грозами також варто готуватись.

Прогноз погоди на п'ятницю, 22 червня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +20…+22

Вінниця – +26…+28

Одеса – +28…+30

Миколаїв – +31…+33

Херсон – +32…+34

Сімферополь – +30…+32

Кропивницький – +29…+31

Черкаси – +29…+31

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +30…+32

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +32…+34

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +31…+33

Харків – +31…+33

Київ – +28…+30

Прогноз погоди в Україні на 22 червня
Прогноз погоди в Україні на 22 червня

Теги: Новини України Негода в Україні Погода Спека в Україні
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
сьогодні, 17:00 Футбол погрузит регионы России в долгосрочную депрессию
Злой Одессит 122
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
сьогодні, 16:29 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика і лікування
Ірина Полицька 16736
Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
сьогодні, 16:00 Що спільного в українських політиків з Ескобаром – найжорстокішим злочинцем Колумбії
Мустафа Найєм 242
Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
сьогодні, 15:01 Мир на Донбасі очима українських політиків: чим заманюватимуть електорат
Андрій Вігірінський 884
Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
сьогодні, 14:15 Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
Сергій Фурса 556
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук