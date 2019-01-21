Прогноз погоды на 22 января: морозы снова усилятся

Погода во вторник, 22 января, в Украине будет морозной и осадки, в основном, не ожидается – только на Закарпатье, Одесщине, Буковине, Прикарпатье и Винницкой области есть вероятность небольшого снега.

Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, почти на всей территории Украины ожидается температура на уровне -4 – -9 градусов, а на юге и западе – -1 – -4 градуса.

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"Снега какого-то серьезного завтра не будет, только поздно вечером в Одесской, Черновицкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях появятся осадки", – отмечает эксперт.

Относительно Киева, то 22 января погода в столице ожидается сухой и морозной – днем около 5 градусов мороза.

Прогноз погоды на вторник, 22 января, в городах Украины:

Ужгород – -1...-3

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -2...-4

Черновцы – -3...-5

Хмельницкий – -3...-5

Луцк – -1...-3

Ровно – -2...-4

Житомир – -5...-7

Винница – -5...-7

Одесса – -1...-3

Николаев – -2...-4

Херсон – -1...-3

Симферополь – -1...-3

Кропивницкий – -7...-9

Черкассы – -6...-8

Чернигов – -6...-8

Сумы – -6...-8

Полтава – -6...-8

Днепр – -6...-8

Запорожье – -2...-4

Донецк – -6...-8

Луганск – -7...-9

Харьков – -6...-8

Киев – -6...-8

В Украинском гидрометцентре также особых осадков не прогнозируют, правда, по словам специалистов на Закарпатье местами может выпасть небольшой снег.

"На дорогах – местами гололедица. Ветер ожидается переменных направлений, а скорость его составит 3-8 метров в секунду. Температура днем составит от 5 до 10 градусов мороза, а в западной и южной частях ожидается от 0 до -5 градусов", – добавляют специалисты.