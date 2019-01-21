Прогноз погоды на 22 января: морозы снова усилятся
Погода во вторник, 22 января, в Украине будет морозной и осадки, в основном, не ожидается – только на Закарпатье, Одесщине, Буковине, Прикарпатье и Винницкой области есть вероятность небольшого снега.
Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, почти на всей территории Украины ожидается температура на уровне -4 – -9 градусов, а на юге и западе – -1 – -4 градуса.
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"Снега какого-то серьезного завтра не будет, только поздно вечером в Одесской, Черновицкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях появятся осадки", – отмечает эксперт.
Относительно Киева, то 22 января погода в столице ожидается сухой и морозной – днем около 5 градусов мороза.
Прогноз погоды на вторник, 22 января, в городах Украины:
Ужгород – -1...-3
Львов – -1...-3
Ивано-Франковск – -1...-3
Тернополь – -2...-4
Черновцы – -3...-5
Хмельницкий – -3...-5
Луцк – -1...-3
Ровно – -2...-4
Житомир – -5...-7
Винница – -5...-7
Одесса – -1...-3
Николаев – -2...-4
Херсон – -1...-3
Симферополь – -1...-3
Кропивницкий – -7...-9
Черкассы – -6...-8
Чернигов – -6...-8
Сумы – -6...-8
Полтава – -6...-8
Днепр – -6...-8
Запорожье – -2...-4
Донецк – -6...-8
Луганск – -7...-9
Харьков – -6...-8
Киев – -6...-8
В Украинском гидрометцентре также особых осадков не прогнозируют, правда, по словам специалистов на Закарпатье местами может выпасть небольшой снег.
"На дорогах – местами гололедица. Ветер ожидается переменных направлений, а скорость его составит 3-8 метров в секунду. Температура днем составит от 5 до 10 градусов мороза, а в западной и южной частях ожидается от 0 до -5 градусов", – добавляют специалисты.