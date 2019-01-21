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      Прогноз погоды на 22 января: морозы снова усилятся

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      Погода 22 января 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 22 января: будет морозно, в некоторых областях ожидается снег / Соцсети

      Погода во вторник, 22 января, в Украине будет морозной и осадки, в основном, не ожидается – только на Закарпатье, Одесщине, Буковине, Прикарпатье и Винницкой области есть вероятность небольшого снега.

      Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, почти на всей территории Украины ожидается температура на уровне -4 – -9 градусов, а на юге и западе – -1 – -4 градуса.

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      "Снега какого-то серьезного завтра не будет, только поздно вечером в Одесской, Черновицкой, Винницкой и Ивано-Франковской областях появятся осадки", – отмечает эксперт.

      Относительно Киева, то 22 января погода в столице ожидается сухой и морозной – днем около 5 градусов мороза.

      Прогноз погоды на вторник, 22 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1...-3

      Львов – -1...-3

      Ивано-Франковск – -1...-3

      Тернополь – -2...-4

      Черновцы – -3...-5

      Хмельницкий – -3...-5

      Луцк – -1...-3

      Ровно – -2...-4

      Житомир – -5...-7

      Винница – -5...-7

      Одесса – -1...-3

      Николаев – -2...-4

      Херсон – -1...-3

      Симферополь – -1...-3

      Кропивницкий – -7...-9

      Черкассы – -6...-8

      Чернигов – -6...-8

      Сумы – -6...-8

      Полтава – -6...-8

      Днепр – -6...-8

      Запорожье – -2...-4

      Донецк – -6...-8

      Луганск – -7...-9

      Харьков – -6...-8

      Киев – -6...-8

      В Украинском гидрометцентре также особых осадков не прогнозируют, правда, по словам специалистов на Закарпатье местами может выпасть небольшой снег.

      "На дорогах – местами гололедица. Ветер ожидается переменных направлений, а скорость его составит 3-8 метров в секунду. Температура днем составит от 5 до 10 градусов мороза, а в западной и южной частях ожидается от 0 до -5 градусов", – добавляют специалисты.

       

      Теги: Новости Украины Суровые морозы Погода
      Источник: 24 канал
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