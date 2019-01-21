Прогноз погоди на 22 січня: морози знову посиляться

Погода у вівторок, 22 січня, в Україні буде морозяною та опади здебільшого не очікується – лише на Закарпатті, Одещині, Буковині, Прикарпатті та Вінниччині є імовірність невеликого снігу.

Як пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, майже на всій території України очікується температура на рівні -4 – -9 градусів, а на півдні та заході – -1 – -4 градуси.

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"Снігу якогось серйозного завтра не буде, лише пізно ввечері на Одещині, у Чернівецькій, Вінницькій і Івано-Франківській областях з`являться опади", – зазначає експерт.

Щодо Києва, то 22 січня погода у столиці очікується сухою та морозною – вдень близько 5 градусів морозу.

Прогноз погоди на вівторок, 22 січня, у містах України:

Ужгород – -1…-3

Львів – -1…-3

Івано-Франківськ – -1…-3

Тернопіль – -2…-4

Чернівці – -3…-5

Хмельницький – -3…-5

Луцьк – -1…-3

Рівне – -2…-4

Житомир – -5…-7

Вінниця – -5…-7

Одеса – -1…-3

Миколаїв – -2…-4

Херсон – -1…-3

Сімферополь – -1…-3

Кропивницький – -7…-9

Черкаси – -6…-8

Чернігів – -6…-8

Суми – -6…-8

Полтава – -6…-8

Дніпро – -6…-8

Запоріжжя – -2…-4

Донецьк – -6…-8

Луганськ – -7…-9

Харків – -6…-8

Київ – -6…-8

В Українському гідрометцентрі також особливих опадів не прогнозують, щоправда, за словами фахівців на Закарпатті місцями може випасти невеликий сніг.

"На дорогах – місцями ожеледиця. Вітер очікується змінних напрямків, а швидкість його становитиме 3-8 метрів за секунду. Температура вдень становитиме від 5 до 10 градусів морозу, а у західній і південній частинах очікується від 0 до -5 градусів", – додають фахівці.