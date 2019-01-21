Прогноз погоди на 22 січня: морози знову посиляться
Погода у вівторок, 22 січня, в Україні буде морозяною та опади здебільшого не очікується – лише на Закарпатті, Одещині, Буковині, Прикарпатті та Вінниччині є імовірність невеликого снігу.
Як пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, майже на всій території України очікується температура на рівні -4 – -9 градусів, а на півдні та заході – -1 – -4 градуси.
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"Снігу якогось серйозного завтра не буде, лише пізно ввечері на Одещині, у Чернівецькій, Вінницькій і Івано-Франківській областях з`являться опади", – зазначає експерт.
Щодо Києва, то 22 січня погода у столиці очікується сухою та морозною – вдень близько 5 градусів морозу.
Прогноз погоди на вівторок, 22 січня, у містах України:
Ужгород – -1…-3
Львів – -1…-3
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -3…-5
Хмельницький – -3…-5
Луцьк – -1…-3
Рівне – -2…-4
Житомир – -5…-7
Вінниця – -5…-7
Одеса – -1…-3
Миколаїв – -2…-4
Херсон – -1…-3
Сімферополь – -1…-3
Кропивницький – -7…-9
Черкаси – -6…-8
Чернігів – -6…-8
Суми – -6…-8
Полтава – -6…-8
Дніпро – -6…-8
Запоріжжя – -2…-4
Донецьк – -6…-8
Луганськ – -7…-9
Харків – -6…-8
Київ – -6…-8
В Українському гідрометцентрі також особливих опадів не прогнозують, щоправда, за словами фахівців на Закарпатті місцями може випасти невеликий сніг.
"На дорогах – місцями ожеледиця. Вітер очікується змінних напрямків, а швидкість його становитиме 3-8 метрів за секунду. Температура вдень становитиме від 5 до 10 градусів морозу, а у західній і південній частинах очікується від 0 до -5 градусів", – додають фахівці.