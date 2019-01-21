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      Прогноз погоди на 22 січня: морози знову посиляться

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      Погода 22 січня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптиків
      Прогноз погоди в Україні на 22 січня: буде морозяно, у деяких областях очікується сніг / Соцмережі

      Погода у вівторок, 22 січня, в Україні буде морозяною та опади здебільшого не очікується – лише на Закарпатті, Одещині, Буковині, Прикарпатті та Вінниччині є імовірність невеликого снігу.

      Як пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, майже на всій території України очікується температура на рівні -4 – -9 градусів, а на півдні та заході – -1 – -4 градуси.

      Читайте також: Потужні снігопади у США забрали життя 3 людей, тисячі авіарейсів скасовано

      "Снігу якогось серйозного завтра не буде, лише пізно ввечері на Одещині, у Чернівецькій, Вінницькій і Івано-Франківській областях з`являться опади", – зазначає експерт.

      Щодо Києва, то 22 січня погода у столиці очікується сухою та морозною – вдень близько 5 градусів морозу.

      Прогноз погоди на вівторок, 22 січня, у містах України:

      Ужгород – -1…-3

      Львів – -1…-3

      Івано-Франківськ – -1…-3

      Тернопіль – -2…-4

      Чернівці – -3…-5

      Хмельницький – -3…-5

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -2…-4

      Житомир – -5…-7

      Вінниця – -5…-7

      Одеса – -1…-3

      Миколаїв – -2…-4

      Херсон – -1…-3

      Сімферополь – -1…-3

      Кропивницький – -7…-9

      Черкаси – -6…-8

      Чернігів – -6…-8

      Суми – -6…-8

      Полтава – -6…-8

      Дніпро – -6…-8

      Запоріжжя – -2…-4

      Донецьк – -6…-8

      Луганськ – -7…-9

      Харків – -6…-8

      Київ – -6…-8

      В Українському гідрометцентрі також особливих опадів не прогнозують, щоправда, за словами фахівців на Закарпатті місцями може випасти невеликий сніг.

      "На дорогах – місцями ожеледиця. Вітер очікується змінних напрямків, а швидкість його становитиме 3-8 метрів за секунду. Температура вдень становитиме від 5 до 10 градусів морозу, а у західній і південній частинах очікується від 0 до -5 градусів", – додають фахівці.

       

      Теги: Новини України Погода Люті морози
      Джерело: 24 канал
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