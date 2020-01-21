Прогноз погоды на 22 января: в Украину возвращается снег

Погода в Украине в среду, 22 января, будет холодной и мокрой. Во всех регионах возможен мокрый снег, сильный ветер и дождь.

Осадки сначала выпадут на Севере и Западе, а затем постепенно будут продвигаться южнее, сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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Лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет солнечно.

Самую холодную погоду прогнозируют на Сумщине – от +1 до +3 градусов, а теплее всего будет в Одесской области – от +5 до +7 градусов тепла.

Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов. Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно,

– предупредила Наталья Диденко.

В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег.

Прогноз погоды на среду, 22 января, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +5...+7

Николаев – +4...+6

Херсон – +1...+3

Симферополь – +4...+6

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 1... + 3

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +3...+5

Донецк – +2...+4

Луганск – +1...+3

Харьков – +2...+4

Киев – +1...+3

Прогноз погоды на 22 января от Укргидрометцентра