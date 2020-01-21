Прогноз погоды на 22 января: в Украину возвращается снег
Погода в Украине в среду, 22 января, будет холодной и мокрой. Во всех регионах возможен мокрый снег, сильный ветер и дождь.
Осадки сначала выпадут на Севере и Западе, а затем постепенно будут продвигаться южнее, сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
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Лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет солнечно.
Самую холодную погоду прогнозируют на Сумщине – от +1 до +3 градусов, а теплее всего будет в Одесской области – от +5 до +7 градусов тепла.
Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов. Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно,
– предупредила Наталья Диденко.
В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег.
Прогноз погоды на среду, 22 января, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – +5...+7
Николаев – +4...+6
Херсон – +1...+3
Симферополь – +4...+6
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 1... + 3
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +1...+3
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3