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      Прогноз погоды на 22 января: в Украину возвращается снег

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      Прогноз погоды на 22 января в Украине / shutterstock.com

      Погода в Украине в среду, 22 января, будет холодной и мокрой. Во всех регионах возможен мокрый снег, сильный ветер и дождь.

      Осадки сначала выпадут на Севере и Западе, а затем постепенно будут продвигаться южнее, сообщила синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

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      Лишь в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет солнечно.

      Самую холодную погоду прогнозируют на Сумщине – от +1 до +3 градусов, а теплее всего будет в Одесской области – от +5 до +7 градусов тепла.

      Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов. Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно,
      – предупредила Наталья Диденко.

      В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег.

      Прогноз погоды на среду, 22 января, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – +3...+5

      Одесса – +5...+7

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +1...+3

      Симферополь – +4...+6

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – + 1... + 3

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +1...+3

      Харьков – +2...+4

      Киев – +1...+3

      прогноз погоди 22 січня українаПрогноз погоды на 22 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
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