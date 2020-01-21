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      Прогноз погоди на 22 січня: в Україну повертається сніг

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      Прогноз погоди на 22 січня в Україні / shutterstock.com

      Погода в Україні у середу, 22 січня, буде холодною та мокрою. У всіх регіонах можливий мокрий сніг, сильний вітер та дощ.

      Опади спершу випадуть на Півночі та Заході, а потім поступово просуватимуться південніше, повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

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      Лише у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запоріжській областях та у Криму буде сонячно.

      Найхолоднішу погоду прогнозують на Сумщині – від +1 до +3 градусів, а найтепліше буде на Одещині – від +5 до +7 градусів тепла.

      Вітер північно-західного напрямку буде сильним, до штормових поривів. Тому у поєднанні із опадами на вулицях буде явно некомфортно,
      – попередила Наталка Діденко.

      У Києві середа також буде із атмосферним фронтом. Пройде дощ, який переходитиме у мокрий сніг.

      Прогноз погоди на середу, 22 січня, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +5…+7

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +1…+3

      Сімферополь – +4…+6

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +1…+3

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +1…+3

      Харків – +2…+4

      Київ – +1…+3

      прогноз погоди 22 січня україна
      Прогноз погоди на 22 січня від Укргідрометцентру

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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