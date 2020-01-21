Прогноз погоди на 22 січня: в Україну повертається сніг
Погода в Україні у середу, 22 січня, буде холодною та мокрою. У всіх регіонах можливий мокрий сніг, сильний вітер та дощ.
Опади спершу випадуть на Півночі та Заході, а потім поступово просуватимуться південніше, повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
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Лише у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запоріжській областях та у Криму буде сонячно.
Найхолоднішу погоду прогнозують на Сумщині – від +1 до +3 градусів, а найтепліше буде на Одещині – від +5 до +7 градусів тепла.
Вітер північно-західного напрямку буде сильним, до штормових поривів. Тому у поєднанні із опадами на вулицях буде явно некомфортно,
– попередила Наталка Діденко.
У Києві середа також буде із атмосферним фронтом. Пройде дощ, який переходитиме у мокрий сніг.
Прогноз погоди на середу, 22 січня, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +3…+5
Одеса – +5…+7
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +1…+3
Сімферополь – +4…+6
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +1…+3
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +1…+3
Харків – +2…+4
Київ – +1…+3