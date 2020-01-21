Прогноз погоди на 22 січня: в Україну повертається сніг

Погода в Україні у середу, 22 січня, буде холодною та мокрою. У всіх регіонах можливий мокрий сніг, сильний вітер та дощ.

Опади спершу випадуть на Півночі та Заході, а потім поступово просуватимуться південніше, повідомила синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

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Лише у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запоріжській областях та у Криму буде сонячно.

Найхолоднішу погоду прогнозують на Сумщині – від +1 до +3 градусів, а найтепліше буде на Одещині – від +5 до +7 градусів тепла.

Вітер північно-західного напрямку буде сильним, до штормових поривів. Тому у поєднанні із опадами на вулицях буде явно некомфортно,

– попередила Наталка Діденко.

У Києві середа також буде із атмосферним фронтом. Пройде дощ, який переходитиме у мокрий сніг.

Прогноз погоди на середу, 22 січня, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +3…+5

Одеса – +5…+7

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +1…+3

Сімферополь – +4…+6

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +1…+3

Харків – +2…+4

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на 22 січня від Укргідрометцентру