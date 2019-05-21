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      Прогноз погоды на 22 мая: дожди с запада идут на всю Украину

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      Погода 22 мая 2019 Украина - синоптик обещает дожди с Запада
      Прогноз погоды на 22 мая / unsplash

      Погода в Украине в среду, 22 мая, будет сравнительно теплой, но очень влажной. Дожди, грозы, местами возможные кратковременные сильные ливни придут почти во все регионы.

      Повезет разве что восточным областям, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      Однако холодно не будет, температура воздуха будет колебаться в пределах +19 +23 градусов.

      На юге где-то подскочит до +25 градусов, на Западе будет свежее, +16 +21 градус,
      – отмечает Диденко.

      В среду в Киеве, 22 мая, погода тоже будет дождливой. Киевлянам следует готовиться даже к грозам. Воздух прогреется до +20 +22 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 22 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +15...+17

      Львов – +16...+18

      Ивано-Франковск – +17...+19

      Тернополь – +18...+20

      Черновцы – +20...+22

      Хмельницкий – +20...+22

      Луцк – +18...+20

      Ровно – +19...+21

      Житомир – +20...+22

      Винница – +20...+22

      Одесса – +21...+23

      Николаев – +21...+23

      Херсон – +19...+21

      Симферополь – +20...+22

      Кропивницкий – +21...+23

      Черкассы – +20...+22

      Чернигов – +22...+24

      Суммы – +22...+24

      Полтава – +20...+22

      Днепр – +19...+21

      Запорожье – +18...+20

      Донецк – +22...+24

      Луганск – +22...+24

      Харьков – +23...+25

      Киев – +22...+23


      Прогноз погоды на вторник, 21 мая, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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