Прогноз погоды на 22 мая: дожди с запада идут на всю Украину

Погода в Украине в среду, 22 мая, будет сравнительно теплой, но очень влажной. Дожди, грозы, местами возможные кратковременные сильные ливни придут почти во все регионы.

Повезет разве что восточным областям, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Однако холодно не будет, температура воздуха будет колебаться в пределах +19 +23 градусов.

На юге где-то подскочит до +25 градусов, на Западе будет свежее, +16 +21 градус,

– отмечает Диденко.

В среду в Киеве, 22 мая, погода тоже будет дождливой. Киевлянам следует готовиться даже к грозам. Воздух прогреется до +20 +22 градусов.

Прогноз погоды на среду, 22 мая, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +18...+20

Ровно – +19...+21

Житомир – +20...+22

Винница – +20...+22

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +19...+21

Симферополь – +20...+22

Кропивницкий – +21...+23

Черкассы – +20...+22

Чернигов – +22...+24

Суммы – +22...+24

Полтава – +20...+22

Днепр – +19...+21

Запорожье – +18...+20

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +23...+25

Киев – +22...+23



Прогноз погоды на вторник, 21 мая, от Укргидрометцентра