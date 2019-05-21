Прогноз погоды на 22 мая: дожди с запада идут на всю Украину
Погода в Украине в среду, 22 мая, будет сравнительно теплой, но очень влажной. Дожди, грозы, местами возможные кратковременные сильные ливни придут почти во все регионы.
Повезет разве что восточным областям, пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Однако холодно не будет, температура воздуха будет колебаться в пределах +19 +23 градусов.
На юге где-то подскочит до +25 градусов, на Западе будет свежее, +16 +21 градус,
– отмечает Диденко.
В среду в Киеве, 22 мая, погода тоже будет дождливой. Киевлянам следует готовиться даже к грозам. Воздух прогреется до +20 +22 градусов.
Прогноз погоды на среду, 22 мая, в городах Украины:
Ужгород – +15...+17
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +18...+20
Ровно – +19...+21
Житомир – +20...+22
Винница – +20...+22
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +19...+21
Симферополь – +20...+22
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +22...+24
Суммы – +22...+24
Полтава – +20...+22
Днепр – +19...+21
Запорожье – +18...+20
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +23...+25
Киев – +22...+23
Прогноз погоды на вторник, 21 мая, от Укргидрометцентра