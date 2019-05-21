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      Прогноз погоди на 22 травня: дощі із Заходу йдуть на всю Україну

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      Погода 22 травня 2019 Україна - синоптик обіцяє дощі із Заходу
      Прогноз погоди на 22 травня / unsplash

      Погода в Україні у середу, 22 травня, буде порівняно теплою, але дуже вологою. Дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи прийдуть майже до усіх регіонів.

      Пощастить хіба що східним областям, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Україну атакувала негода: смерч, зірвані дахи і затоплені будинки

      Однак холодно не буде, температура повітря коливатиметься у межах +19+23 градусів.

      На Півдні десь вискочить до +25 градусів, на Заході буде найсвіжіше, +16+21 градус,
      – зазначає Діденко.

      У середу в Києві, 22 травня, погода теж буде дощовою. Киянам варто готуватися навіть до гроз. Повітря прогріється до +20+22 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 22 травня, у містах України:

      Ужгород – +15…+17

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +20…+22

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +20…+22

      Вінниця – +20…+22

      Одеса – +21…+23

      Миколаїв – +21…+23

      Херсон – +19…+21

      Сімферополь – +20…+22

      Кропивницький – +21…+23

      Черкаси – +20…+22

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +22…+24

      Полтава – +20…+22

      Дніпро – +19…+21

      Запоріжжя – +18…+20

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +22…+24

      Харків – +23…+25

      Київ – +22…+23


      Прогноз погоди на вівторок, 21 травня, від Укргідрометцентру

       

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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