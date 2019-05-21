Прогноз погоди на 22 травня: дощі із Заходу йдуть на всю Україну

Погода в Україні у середу, 22 травня, буде порівняно теплою, але дуже вологою. Дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи прийдуть майже до усіх регіонів.

Пощастить хіба що східним областям, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Однак холодно не буде, температура повітря коливатиметься у межах +19+23 градусів.

На Півдні десь вискочить до +25 градусів, на Заході буде найсвіжіше, +16+21 градус,

– зазначає Діденко.

У середу в Києві, 22 травня, погода теж буде дощовою. Киянам варто готуватися навіть до гроз. Повітря прогріється до +20+22 градусів.

Прогноз погоди на середу, 22 травня, у містах України:

Ужгород – +15…+17

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +18…+20

Рівне – +19…+21

Житомир – +20…+22

Вінниця – +20…+22

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +20…+22

Кропивницький – +21…+23

Черкаси – +20…+22

Чернігів – +22…+24

Суми – +22…+24

Полтава – +20…+22

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +18…+20

Донецьк – +22…+24

Луганськ – +22…+24

Харків – +23…+25

Київ – +22…+23



Прогноз погоди на вівторок, 21 травня, від Укргідрометцентру