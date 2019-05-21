Прогноз погоди на 22 травня: дощі із Заходу йдуть на всю Україну
Погода в Україні у середу, 22 травня, буде порівняно теплою, але дуже вологою. Дощі, грози, місцями можливі короткочасні сильні зливи прийдуть майже до усіх регіонів.
Пощастить хіба що східним областям, пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Однак холодно не буде, температура повітря коливатиметься у межах +19+23 градусів.
На Півдні десь вискочить до +25 градусів, на Заході буде найсвіжіше, +16+21 градус,
– зазначає Діденко.
У середу в Києві, 22 травня, погода теж буде дощовою. Киянам варто готуватися навіть до гроз. Повітря прогріється до +20+22 градусів.
Прогноз погоди на середу, 22 травня, у містах України:
Ужгород – +15…+17
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +18…+20
Рівне – +19…+21
Житомир – +20…+22
Вінниця – +20…+22
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +20…+22
Кропивницький – +21…+23
Черкаси – +20…+22
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +20…+22
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +18…+20
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +23…+25
Київ – +22…+23
Прогноз погоди на вівторок, 21 травня, від Укргідрометцентру