Прогноз погоды на 22 марта: дожди и сильный ветер не позволят насладиться теплом
Погода в Украине в пятницу, 22 марта будет дождливой. Избежит осадков только Юг. В целом несколько потеплеет, но порывы северо-западного ветра не позволят этого почувствовать – так как будут достигать штормовой силы в 15-20 метров в секунду.
Погода в марте в Украине нестабильная из-за того, что за ее территорию соревнуются циклоны и антициклоны. Вот и 22 марта почти по всей стране – дожди. Немного меньше – на Западе и почти избежит осадков Юг.
Читайте также: Каким будет лето в Украине: прогноз погоды
Температура воздуха будет выше на несколько градусов и будет колебаться в пределах +10 ... + 14 градусов, кроме Востока – там свежее, +5 ... + 9 градусов. Однако на фоне почти штормового ветра и дождя это потепление нивелируется.
"Держите головы в равновесии, не обращайте внимания на странные сны, наблюдайте за поведением кошек – они замечательные подсказчики синоптического поведения. Купите новое платье или новые "дворники" в машину – словом, прыгайте вместе с прыжками атмосферного давления, но не навстречу", – советует украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Прогноз погоды на пятницу, 22 марта, в городах Украины:
Ужгород – + 12 ... + 14
Львов – + 11 ... + 13
Ивано-Франковск – + 9 ... + 11
Тернополь – + 10 ... + 12
Черновцы – + 11 ... + 13
Хмельницкий – + 11 ... + 13
Луцк – + 11 ... + 13
Ровно – + 10 ... + 12
Житомир – + 11 ... + 13
Винница – + 9 ... + 11
Одесса – + 13 ... + 15
Николаев – + 12 ... + 14
Херсон – + 9 ... + 11
Симферополь – + 10 ... + 12
Кропивницкий – + 10 ... + 12
Черкассы – + 10 ... + 12
Чернигов – + 8 ... + 10
Сумы – +6 ... +8
Полтава – + 8 ... + 10
Днепр – + 8 ... + 10
Запорожье – +9 ... + 11
Донецк – + 7 ... + 9
Луганск – + 5 ... + 7
Харьков – + 5 ... + 7
Киев – +9 ... + 11
Прогноз погоды на пятницу, 22 марта, от Укргидрометцентра