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      Прогноз погоды на 22 марта: дожди и сильный ветер не позволят насладиться теплом

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      Погода 22 марта 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 22 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 22 марта будет дождливой. Избежит осадков только Юг. В целом несколько потеплеет, но порывы северо-западного ветра не позволят этого почувствовать – так как будут достигать штормовой силы в 15-20 метров в секунду.

      Погода в марте в Украине нестабильная из-за того, что за ее территорию соревнуются циклоны и антициклоны. Вот и 22 марта почти по всей стране – дожди. Немного меньше – на Западе и почти избежит осадков Юг.

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      Температура воздуха будет выше на несколько градусов и будет колебаться в пределах +10 ... + 14 градусов, кроме Востока – там свежее, +5 ... + 9 градусов. Однако на фоне почти штормового ветра и дождя это потепление нивелируется.

      "Держите головы в равновесии, не обращайте внимания на странные сны, наблюдайте за поведением кошек – они замечательные подсказчики синоптического поведения. Купите новое платье или новые "дворники" в машину – словом, прыгайте вместе с прыжками атмосферного давления, но не навстречу", – советует украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Прогноз погоды на пятницу, 22 марта, в городах Украины:

      Ужгород – + 12 ... + 14

      Львов – + 11 ... + 13

      Ивано-Франковск – + 9 ... + 11

      Тернополь – + 10 ... + 12

      Черновцы – + 11 ... + 13

      Хмельницкий – + 11 ... + 13

      Луцк – + 11 ... + 13

      Ровно – + 10 ... + 12

      Житомир – + 11 ... + 13

      Винница – + 9 ... + 11

      Одесса – + 13 ... + 15

      Николаев – + 12 ... + 14

      Херсон – + 9 ... + 11

      Симферополь – + 10 ... + 12

      Кропивницкий – + 10 ... + 12

      Черкассы – + 10 ... + 12

      Чернигов – + 8 ... + 10

      Сумы – +6 ... +8

      Полтава – + 8 ... + 10

      Днепр – + 8 ... + 10

      Запорожье – +9 ... + 11

      Донецк – + 7 ... + 9

      Луганск – + 5 ... + 7

      Харьков – + 5 ... + 7

      Киев – +9 ... + 11

      Погода
      Прогноз погоды на пятницу, 22 марта, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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