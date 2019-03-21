Прогноз погоды на 22 марта: дожди и сильный ветер не позволят насладиться теплом

Погода в Украине в пятницу, 22 марта будет дождливой. Избежит осадков только Юг. В целом несколько потеплеет, но порывы северо-западного ветра не позволят этого почувствовать – так как будут достигать штормовой силы в 15-20 метров в секунду.

Погода в марте в Украине нестабильная из-за того, что за ее территорию соревнуются циклоны и антициклоны. Вот и 22 марта почти по всей стране – дожди. Немного меньше – на Западе и почти избежит осадков Юг.

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Температура воздуха будет выше на несколько градусов и будет колебаться в пределах +10 ... + 14 градусов, кроме Востока – там свежее, +5 ... + 9 градусов. Однако на фоне почти штормового ветра и дождя это потепление нивелируется.

"Держите головы в равновесии, не обращайте внимания на странные сны, наблюдайте за поведением кошек – они замечательные подсказчики синоптического поведения. Купите новое платье или новые "дворники" в машину – словом, прыгайте вместе с прыжками атмосферного давления, но не навстречу", – советует украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Прогноз погоды на пятницу, 22 марта, в городах Украины:

Ужгород – + 12 ... + 14

Львов – + 11 ... + 13

Ивано-Франковск – + 9 ... + 11

Тернополь – + 10 ... + 12

Черновцы – + 11 ... + 13

Хмельницкий – + 11 ... + 13

Луцк – + 11 ... + 13

Ровно – + 10 ... + 12

Житомир – + 11 ... + 13

Винница – + 9 ... + 11

Одесса – + 13 ... + 15

Николаев – + 12 ... + 14

Херсон – + 9 ... + 11

Симферополь – + 10 ... + 12

Кропивницкий – + 10 ... + 12

Черкассы – + 10 ... + 12

Чернигов – + 8 ... + 10

Сумы – +6 ... +8

Полтава – + 8 ... + 10

Днепр – + 8 ... + 10

Запорожье – +9 ... + 11

Донецк – + 7 ... + 9

Луганск – + 5 ... + 7

Харьков – + 5 ... + 7

Киев – +9 ... + 11



Прогноз погоды на пятницу, 22 марта, от Укргидрометцентра