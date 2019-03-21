Прогноз погоди на 22 березня: дощі та сильний вітер не дозволять насолоджуватися теплом
Погода в Україні у п'ятницю, 22 березня буде дощовою. Уникне опадів тільки Південь. Загалом дещо потепліє, але пориви північно-західного вітру не дадуть можливість цього відчути – адже досягатимуть штормової сили у 15-20 метрів за секунду.
Нестабільна погода у березні в Україні, адже за її територію змагаються циклони та антициклони. От і 22 березня майже по всій країні – дощі. Трішки менше – на Заході, і майже уникне опадів Південь.
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Температура повітря буде вищою на кілька градусів і коливатиметься у межах +10...+14 градусів, окрім Сходу – там свіжіше, +5...+9 градусів. Проте на фоні майже штормового вітру та дощу це потепління знівелюється.
"Тримайте голови у рівновазі, не звертайте уваги на дивні сни, спостерігайте за поведінкою котів – вони чудові підказки синоптичної поведінки. Купіть нову сукню чи нові "двірники" у машину – словом, стрибайте разом зі стрибками атмосферного тиску, але не назустріч", – радить український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Прогноз погоди на п'ятницю, 22 березня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +11…+13
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +10…+12
Чернівці – +11…+13
Хмельницький – +11…+13
Луцьк – +11…+13
Рівне – +10…+12
Житомир – +11…+13
Вінниця – +9…+11
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +8…+10
Суми – +6…+8
Полтава – +8…+10
Дніпро – +8…+10
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +5…+7
Харків – +5…+7
Київ – +9…+11
Прогноз погоди на п'ятницю, 22 березня, від Укргідрометцентру