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      Прогноз погоди на 22 березня: дощі та сильний вітер не дозволять насолоджуватися теплом

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      Погода 22 березня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 22 березня: / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 22 березня буде дощовою. Уникне опадів тільки Південь. Загалом дещо потепліє, але пориви північно-західного вітру не дадуть можливість цього відчути – адже досягатимуть штормової сили у 15-20 метрів за секунду.

      Нестабільна погода у березні в Україні, адже за її територію змагаються циклони та антициклони. От і 22 березня майже по всій країні – дощі. Трішки менше – на Заході, і майже уникне опадів Південь. 

      Читайте також: Яким буде літо в Україні: прогноз погоди

      Температура повітря буде вищою на кілька градусів і коливатиметься у межах +10...+14 градусів, окрім Сходу – там свіжіше, +5...+9 градусів. Проте на фоні майже штормового вітру та дощу це потепління знівелюється.

      "Тримайте голови у рівновазі, не звертайте уваги на дивні сни, спостерігайте за поведінкою котів – вони чудові підказки синоптичної поведінки. Купіть нову сукню чи нові "двірники" у машину – словом, стрибайте разом зі стрибками атмосферного тиску, але не назустріч", – радить український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 22 березня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +11…+13

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +10…+12

      Чернівці – +11…+13

      Хмельницький – +11…+13

      Луцьк – +11…+13

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +11…+13

      Вінниця – +9…+11

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +9…+11

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +8…+10

      Суми – +6…+8

      Полтава – +8…+10

      Дніпро – +8…+10

      Запоріжжя – +9…+11

      Донецьк – +7…+9

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +5…+7

      Київ – +9…+11

      Погода
      Прогноз погоди на п'ятницю, 22 березня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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