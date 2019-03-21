Прогноз погоди на 22 березня: дощі та сильний вітер не дозволять насолоджуватися теплом

Погода в Україні у п'ятницю, 22 березня буде дощовою. Уникне опадів тільки Південь. Загалом дещо потепліє, але пориви північно-західного вітру не дадуть можливість цього відчути – адже досягатимуть штормової сили у 15-20 метрів за секунду.

Нестабільна погода у березні в Україні, адже за її територію змагаються циклони та антициклони. От і 22 березня майже по всій країні – дощі. Трішки менше – на Заході, і майже уникне опадів Південь.

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Температура повітря буде вищою на кілька градусів і коливатиметься у межах +10...+14 градусів, окрім Сходу – там свіжіше, +5...+9 градусів. Проте на фоні майже штормового вітру та дощу це потепління знівелюється.

"Тримайте голови у рівновазі, не звертайте уваги на дивні сни, спостерігайте за поведінкою котів – вони чудові підказки синоптичної поведінки. Купіть нову сукню чи нові "двірники" у машину – словом, стрибайте разом зі стрибками атмосферного тиску, але не назустріч", – радить український синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Прогноз погоди на п'ятницю, 22 березня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +10…+12

Чернівці – +11…+13

Хмельницький – +11…+13

Луцьк – +11…+13

Рівне – +10…+12

Житомир – +11…+13

Вінниця – +9…+11

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +9…+11

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +8…+10

Суми – +6…+8

Полтава – +8…+10

Дніпро – +8…+10

Запоріжжя – +9…+11

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +5…+7

Харків – +5…+7

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на п'ятницю, 22 березня, від Укргідрометцентру