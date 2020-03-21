Прогноз погоды на 22 марта: холодно, с дождями и даже мокрым снегом

Погода в Украине в воскресенье, 22 марта, будет прохладной и дождливой. Также почти на всей территории Украины разгуляется сильный и пронизывающий ветер.

На Украину давит холодный антициклон Юрген с севера. Из-за него в Украине будет холодно, сообщает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

К слову Снег, метели и шквалы ветра: в Украину идет непогода

В течение дня температура воздуха в большинстве областей составит всего +2...+6 градусов, лишь на юге и юго-востоке немного теплее, +5+10 градусов.

В Украине разгуляется сильный ветер северо-восточного направления, вплоть до штормовых порывов.

В Киеве воскресенье – холодное и ветреное. Максимальная температура воздуха опустится до +3...+4 градусов. Ночью и утром вероятен мокрый снег, а днем антициклон отодвинет осадки.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 марта, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +3...+5

Одесса – +7...+9

Николаев – +5...+7

Херсон – +7...+9

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +2...+4

Сумы – + 3... + 5

Полтава – +3...+5

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +6...+8

Луганск – +5...+7

Харьков – +4...+6

Киев – +2...+4



Погода на 22 марта в городах Украины / Изображение Укргидрометцентра