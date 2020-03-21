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      Прогноз погоды на 22 марта: холодно, с дождями и даже мокрым снегом

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      Погода в Украине в воскресенье, 22 марта, будет прохладной и дождливой. Также почти на всей территории Украины разгуляется сильный и пронизывающий ветер.

      На Украину давит холодный антициклон Юрген с севера. Из-за него в Украине будет холодно, сообщает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

      К слову Снег, метели и шквалы ветра: в Украину идет непогода

      В течение дня температура воздуха в большинстве областей составит всего +2...+6 градусов, лишь на юге и юго-востоке немного теплее, +5+10 градусов.

      В Украине разгуляется сильный ветер северо-восточного направления, вплоть до штормовых порывов.

      В Киеве воскресенье – холодное и ветреное. Максимальная температура воздуха опустится до +3...+4 градусов. Ночью и утром вероятен мокрый снег, а днем антициклон отодвинет осадки.

      Прогноз погоды на воскресенье, 22 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – +3...+5

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +5...+7

      Херсон – +7...+9

      Симферополь – +7...+9

      Кропивницкий – +4...+6

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – + 3... + 5

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +5...+7

      Запорожье – +7...+9

      Донецк – +6...+8

      Луганск – +5...+7

      Харьков – +4...+6

      Киев – +2...+4


      Погода на 22 марта в городах Украины / Изображение Укргидрометцентра

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Непогода в Украине Новости Украины Погода
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