Прогноз погоды на 22 марта: холодно, с дождями и даже мокрым снегом
Погода в Украине в воскресенье, 22 марта, будет прохладной и дождливой. Также почти на всей территории Украины разгуляется сильный и пронизывающий ветер.
На Украину давит холодный антициклон Юрген с севера. Из-за него в Украине будет холодно, сообщает в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
К слову Снег, метели и шквалы ветра: в Украину идет непогода
В течение дня температура воздуха в большинстве областей составит всего +2...+6 градусов, лишь на юге и юго-востоке немного теплее, +5+10 градусов.
В Украине разгуляется сильный ветер северо-восточного направления, вплоть до штормовых порывов.
В Киеве воскресенье – холодное и ветреное. Максимальная температура воздуха опустится до +3...+4 градусов. Ночью и утром вероятен мокрый снег, а днем антициклон отодвинет осадки.
Прогноз погоды на воскресенье, 22 марта, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +3...+5
Одесса – +7...+9
Николаев – +5...+7
Херсон – +7...+9
Симферополь – +7...+9
Кропивницкий – +4...+6
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +2...+4
Сумы – + 3... + 5
Полтава – +3...+5
Днепр – +5...+7
Запорожье – +7...+9
Донецк – +6...+8
Луганск – +5...+7
Харьков – +4...+6
Киев – +2...+4
Погода на 22 марта в городах Украины / Изображение Укргидрометцентра