Прогноз погоди на 22 березня: холодно, з дощами і навіть мокрим снігом

Погода в Україні у неділю, 22 березня, буде прохолодною і дощовою. Також майже на всій території України розгуляється сильний і пронизливий вітер.

На Україну тисне холодний антициклон Юрген із півночі. Через нього в Україні буде холодно, повідомляє у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

До слова Сніг, хуртовини і шквали вітру: в Україну йде негода

Протягом дня температура повітря у більшості областей становитиме усього +2...+6 градусів, лише на Півдні та південному сході трохи тепліше, +5+10 градусів.

В Україні розгуляється сильний вітер північно-східного напрямку, аж до штормових поривів. У Києві неділя – холодна та вітряна. Максимальна температура повітря опуститься до +3...+4 градусів. Вночі та вранці ймовірний мокрий сніг, а вдень антициклон відсуне опади.

Прогноз погоди на неділю, 22 березня, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +3…+5

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +7…+9

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +2…+4

Суми – +3…+5

Полтава – +3…+5

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – +6…+8

Луганськ – +5…+7

Харків – +4…+6

Київ – +2…+4



Погода на 22 березня у містах України / Зображення Укргідрометцентру