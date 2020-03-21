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      Прогноз погоди на 22 березня: холодно, з дощами і навіть мокрим снігом

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      Прогноз погоди на 22 березня / unsplash.com

      Погода в Україні у неділю, 22 березня, буде прохолодною і дощовою. Також майже на всій території України розгуляється сильний і пронизливий вітер.

      На Україну тисне холодний антициклон Юрген із півночі. Через нього в Україні буде холодно, повідомляє у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

      До слова Сніг, хуртовини і шквали вітру: в Україну йде негода

      Протягом дня температура повітря у більшості областей становитиме усього +2...+6 градусів, лише на Півдні та південному сході трохи тепліше, +5+10 градусів.

      В Україні розгуляється сильний вітер північно-східного напрямку, аж до штормових поривів.

      У Києві неділя – холодна та вітряна. Максимальна температура повітря опуститься до +3...+4 градусів. Вночі та вранці ймовірний мокрий сніг, а вдень антициклон відсуне опади.

      Прогноз погоди на неділю, 22 березня, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +7…+9

      Кропивницький – +4…+6

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +3…+5

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +5…+7

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – +6…+8

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +4…+6

      Київ – +2…+4


      Погода на 22 березня у містах України / Зображення Укргідрометцентру

       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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