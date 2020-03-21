Прогноз погоди на 22 березня: холодно, з дощами і навіть мокрим снігом
Погода в Україні у неділю, 22 березня, буде прохолодною і дощовою. Також майже на всій території України розгуляється сильний і пронизливий вітер.
На Україну тисне холодний антициклон Юрген із півночі. Через нього в Україні буде холодно, повідомляє у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.
До слова Сніг, хуртовини і шквали вітру: в Україну йде негода
Протягом дня температура повітря у більшості областей становитиме усього +2...+6 градусів, лише на Півдні та південному сході трохи тепліше, +5+10 градусів.
В Україні розгуляється сильний вітер північно-східного напрямку, аж до штормових поривів.
У Києві неділя – холодна та вітряна. Максимальна температура повітря опуститься до +3...+4 градусів. Вночі та вранці ймовірний мокрий сніг, а вдень антициклон відсуне опади.
Прогноз погоди на неділю, 22 березня, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +3…+5
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +7…+9
Кропивницький – +4…+6
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +2…+4
Суми – +3…+5
Полтава – +3…+5
Дніпро – +5…+7
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – +6…+8
Луганськ – +5…+7
Харків – +4…+6
Київ – +2…+4
Погода на 22 березня у містах України / Зображення Укргідрометцентру