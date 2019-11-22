Прогноз погоды на 22 ноября: Украину окутает холод и туман

Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, будет холодной и ветреной. В некоторых регионах температура воздуха опустится до почти нуля градусов. Правда, осадки синоптики не прогнозируют. Зато будет облачно и туман.

Как сообщает в своем фейсбуке синоптик Наталья Диденко, под утро на востоке ожидают минусовую температуру – здесь столбики термометров опустятся до -5 градусов, а на западе будет около нуля.

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В общем днем синоптики прогнозируют от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. В западных регионах температура днем поднимется до +5 градусов, а на Закарпатье – до 10 градусов выше нуля.

Ветер будет сильным, особенно на юго-востоке. Внимание прежде всего следует обратить жителям Приазовья.

В Киеве 22 ноября синоптики прогнозируют, что днем температура будет около нуля. В то же время будет сильный восточный ветер. Существенные осадки – маловероятны.

По информации Украинского гидрометцентра, 22 ноября погода в основном будет облачной с прояснениями. В среднем температура воздуха составит -1 – +1 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье – +8 – +10 градусов, а холодное на северо-востоке - 0 – -2.

Ветер будет северо-восточным, а его скорость составит 7-12 метров в секунду.

Прогноз погоды на пятницу, 22 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +8…+10

Львов – +2…+4

Ивано-Франковск – +1…+3

Тернополь – +1…+3

Черновцы – 0…+2

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0…+2

Ровно – -1…+1

Житомир – -1…+1

Винница – -1…+1

Одесса – +1…+13

Николаев –-1…+1

Херсон – -1…+1

Симферополь – +2…+4

Кропивницкий – 0…-2

Черкассы – 0…-2

Чернигов – 0…-2

Сумы – 0…-2

Полтава – 0…-2

Днепр – -1…+1

Запорожье – -1…+1

Донецк – 0…-2

Луганск – 0…-2

Харьков – 0…-2

Киев – 0…-2



Прогноз погоды на 22 ноября от Укргидромецентра