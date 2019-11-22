Прогноз погоди на 22 листопада: Україну огорне холод і мряка
Погода в Україні у п’ятницю, 22 листопада, буде холодною та вітряною. У деяких регіонах температура повітря опуститься до майже нуля градусів. Щоправда, опади синоптики не прогнозують. Натомість буде хмарно та мряка.
Як повідомляє у своєму фейсбуці синоптик Наталка Діденко, під ранок на сході очікують мінусову температуру – подекуди тут стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів, а на заході буде близько нуля.
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Загалом удень синоптики прогнозують від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. У західних регіонах температура вдень підніметься до +5 градусів, а на Закарпатті – до 10 градусів вище нуля.
Вітер буде сильним, особливо на південному сході. Увагу передусім слід звернути жителям Приазов`я.
Щодо столиці, то у Києві 22 листопада синоптики прогнозують, що вдень температура становитиме близько нуля. Водночас буде сильний східний вітер. Суттєві опади – малоймовірні.
За інформацією Українського гідрометцентру, 22 листопада погода здебільшого буде хмарною з проясненнями. У середньому температура повітря становитиме -1 – +1 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті - +8 – +10 градусів, а найхолодніше на північному сході – 0 – -2.
Вітер буде північно-східним, а його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду.
Прогноз погоди на п'ятницю, 22 листопада, у містах України:
Ужгород – +8…+10
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – 0…+2
Хмельницький – 0…+2
Луцьк – 0…+2
Рівне – -1…+1
Житомир – -1…+1
Вінниця – -1…+1
Одеса – +1…+13
Миколаїв –-1…+1
Херсон – -1…+1
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – 0…-2
Чернігів – 0…-2
Суми – 0…-2
Полтава – 0…-2
Дніпро – -1…+1
Запоріжжя – -1…+1
Донецьк – 0…-2
Луганськ – 0…-2
Харків – 0…-2
Київ – 0…-2
Прогноз погоди на 22 листопада від Укргідромецентру