Прогноз погоди на 22 листопада: Україну огорне холод і мряка

Погода в Україні у п’ятницю, 22 листопада, буде холодною та вітряною. У деяких регіонах температура повітря опуститься до майже нуля градусів. Щоправда, опади синоптики не прогнозують. Натомість буде хмарно та мряка.

Як повідомляє у своєму фейсбуці синоптик Наталка Діденко, під ранок на сході очікують мінусову температуру – подекуди тут стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів, а на заході буде близько нуля.

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Загалом удень синоптики прогнозують від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. У західних регіонах температура вдень підніметься до +5 градусів, а на Закарпатті – до 10 градусів вище нуля.

Вітер буде сильним, особливо на південному сході. Увагу передусім слід звернути жителям Приазов`я.

Щодо столиці, то у Києві 22 листопада синоптики прогнозують, що вдень температура становитиме близько нуля. Водночас буде сильний східний вітер. Суттєві опади – малоймовірні.

За інформацією Українського гідрометцентру, 22 листопада погода здебільшого буде хмарною з проясненнями. У середньому температура повітря становитиме -1 – +1 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті - +8 – +10 градусів, а найхолодніше на північному сході – 0 – -2.

Вітер буде північно-східним, а його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду.

Прогноз погоди на п'ятницю, 22 листопада, у містах України:

Ужгород – +8…+10

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – 0…+2

Хмельницький – 0…+2

Луцьк – 0…+2

Рівне – -1…+1

Житомир – -1…+1

Вінниця – -1…+1

Одеса – +1…+13

Миколаїв –-1…+1

Херсон – -1…+1

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – 0…-2

Черкаси – 0…-2

Чернігів – 0…-2

Суми – 0…-2

Полтава – 0…-2

Дніпро – -1…+1

Запоріжжя – -1…+1

Донецьк – 0…-2

Луганськ – 0…-2

Харків – 0…-2

Київ – 0…-2



Прогноз погоди на 22 листопада від Укргідромецентру