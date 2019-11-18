У Росії Примор'є накрив сніговий апокаліпсис: у Владивостоці – повний колапс – фото, відео

Страшна негода охопила Приморський край Росії. Зокрема, у столиці регіону Владивостоці за ніч і ранок понеділка випала норма опадів за півтора місяці. У краї оголосили штормове попередження.

За інформацією російського гідрометцентру, причина такої негоди – активний південний циклон. Він приніс у Примор'є сильний дощ, що переходить у сніг, штормовий вітер і завірюху, водночас на дорогах утворилася ожеледь.

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За словами речника Приморського гідрометцетру Віктора Чулкова, орієнтовно випало 43 міліметри опадів, а висота снігу, який випав, в різних районах міста, склала від 2 до 8 сантиметрів. Зауважимо, що місячна норма опадів тут становить 31 міліметр, пише інформаційна агенція "РИА Новости".

Страшна негода охопила російський Владивосток: дивіться відео

Через негоду у Приморському краї Росії відбулася затримка десятків як автобусних, так і авіарейсів. У міжнародному аеропорту "Владивосток" кажуть, що вони затримують рейси на виліт і на приліт, але аеропорт не закривають. Крім того,, відомо, що було скасовано понад 20 автобусних рейсів у всіх напрямках.

Снігопад у Владивостоці: дивіться відео

Також через сніг у Владитовостоці почалися проблеми з рухом. За даними сервісу "Яндекс. Пробки", вранці 18 листопада в місті можна було спостерігати скупчення транспорту на 10 балів. Сталися тут і перші ДТП – поки місцеве управління МВС повідомляє лише про 2 аварії, внаслідок яких ніхто не постраждав.

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Сніговий колапс у Владивостоці: відео

Натомість місцеві ЗМІ пишуть про серйозну ДТП поблизу села Достоєвка. Тут унаслідок зіткнення дві машини зазнали серйозних механічних пошкоджень, на місці інциденту працюють медики.



Страшне зіткнення через негоду під Владивостоком

Наразі на територію Владивостока заборонено в’їжджати великовантажному автотранспорту. Такаж заборона діє і виїзді з Рибного та Морського портів. Водночас у самому місті перекрито кілька вулиць. А міський транспорт працює з величезними перебоями та затримкою в русі, до однієї із зупинок рух тролейбусів скасовано.

Через сніг у Примор'ї на дорогах ускладнено рух: відео

На проїжджій частині спостерігається сніговий накат та ожеледні явища, ускладнено рух на спусках і підйомах. У зв'язку з цим ДАІ рекомендує жителям Владивостока проявляти максимальну обережність під час руху,

– кажуть у місцевій поліції.

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Яку ситуацію можна спостерігати на дорогах Владивостока: відео (Увага! Ненормативна лексика!)

У пресслужбі міськадміністрації Владивостока додають, що на деяких вулицях сталося аварійне відключення електроенергії.