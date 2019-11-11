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      В Альпах зійшла лавина: є жертви

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      Внаслідок сходження лавини в Альпах загинули 2 лижних інструкторів
      Внаслідок сходження лавини в Альпах загинули 2 лижних інструкторів / metropole.at (ілюстративне фото)

      Внаслідок сходження лавини в австрійських Альпах загинули 2 людей. Це – громадяни Нідерландів, які були досвідченими лижними інструкторами.

      Постраждав ще один чоловік – 54-річний громадянин Нідерландів, але йому вдалося вижити, повідомляє Dutchnews.

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      39-річний та 33-річний чоловіки потрапили під лавину, коли каталися на лижній трасі. Вони працювали в компанії, що спеціалізується на пригодницьких подорожах у зимових видах спорту.

      Друзі та сім’ї загиблих назвали інструкторів професіоналами з багаторічним досвідом в екстремальних видах спорту.

      Ця загибель людей є першою в зимовому сезоні в Альпах, свідчать дані австрійського пресбюро.

      снігова лавина як врятуватися інструкція
      Як врятуватися під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Надзвичайні ситуації Європа Австрія Жертви Стихійні лиха клімат Погода
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