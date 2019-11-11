В Альпах зійшла лавина: є жертви

Внаслідок сходження лавини в австрійських Альпах загинули 2 людей. Це – громадяни Нідерландів, які були досвідченими лижними інструкторами.

Постраждав ще один чоловік – 54-річний громадянин Нідерландів, але йому вдалося вижити, повідомляє Dutchnews.

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39-річний та 33-річний чоловіки потрапили під лавину, коли каталися на лижній трасі. Вони працювали в компанії, що спеціалізується на пригодницьких подорожах у зимових видах спорту.

Друзі та сім’ї загиблих назвали інструкторів професіоналами з багаторічним досвідом в екстремальних видах спорту.

Ця загибель людей є першою в зимовому сезоні в Альпах, свідчать дані австрійського пресбюро.



Як врятуватися під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу