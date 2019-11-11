23:57
11 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски
      Вєсті Кремля
      23:11, сегодня
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      РЫНОК ЗЕМЛИ РАСИЗМ НА МАТЧЕ ШАХТЕР – ДИНАМО ИГОРЬ МАЗУР

      В Альпах сошла лавина: есть жертвы

      22 Читати новину українською
      В результате схода лавины в Альпах погибли 2 лыжных инструкторов
      В результате схода лавины в Альпах погибли 2 лыжных инструкторов / metropole.at (иллюстративное фото)

      В результате схода лавины в австрийских Альпах погибли 2 людей. Это – граждане Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами.

      Пострадал еще один человек – 54-летний гражданин Нидерландов, но ему удалось выжить, сообщает Dutchnews.

      Читайте также: Циклон Бульбуль накрыл Индию и Бангладеш, есть жертвы: жуткие фото, видео

      39-летний и 33-летний мужчины попали под лавину, когда катались на лыжной трассе. Они работали в компании, специализирующейся на приключенческих путешествиях в зимних видах спорта.

      Друзья и семьи погибших назвали инструкторов профессионалами с многолетним опытом в экстремальных видах спорта.

      Эта гибель людей является первой в зимнем сезоне в Альпах, свидетельствуют данные австрийского пресс-бюро.

      снігова лавина як врятуватися інструкція
      Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      сегодня
      1157
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Погода климат Стихийный бедствия Жертвы Австрия Европа Чрезвычайное происшествие
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса и референдум по рынку земли
      сегодня , 22:20 Главные новости 11 ноября: увольнение Геруса и референдум по рынку земли
      Ірина Вихрущ 276
      Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      сегодня , 22:00 Лукашенко починає "стосунки" з Європою: чи не запізно?
      Блог Медіа 632
      Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      сегодня , 21:46 Великая украинская стена. Михаил Дубинянский – о том, почему отрезать Донбасс не получится
      Михайло Дубинянський 2570
      Сколько заработало государство на имуществе "людей экс-министра Клименко": комментарий АРМА
      сегодня , 19:23 Сколько заработало государство на имуществе "людей экс-министра Клименко": комментарий АРМА
      Ірина Поліщук 138
      Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      сегодня , 18:00 Газовый конфликт: каков план Путина и почему Кремль отстает
      Сергій Фурса 1157
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук