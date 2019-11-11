В Альпах сошла лавина: есть жертвы

В результате схода лавины в австрийских Альпах погибли 2 людей. Это – граждане Нидерландов, которые были опытными лыжными инструкторами.

Пострадал еще один человек – 54-летний гражданин Нидерландов, но ему удалось выжить, сообщает Dutchnews.

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39-летний и 33-летний мужчины попали под лавину, когда катались на лыжной трассе. Они работали в компании, специализирующейся на приключенческих путешествиях в зимних видах спорта.

Друзья и семьи погибших назвали инструкторов профессионалами с многолетним опытом в экстремальных видах спорта.

Эта гибель людей является первой в зимнем сезоне в Альпах, свидетельствуют данные австрийского пресс-бюро.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала