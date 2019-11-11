Циклон Бульбуль накрыл Индию и Бангладеш, есть жертвы: жуткие фото, видео

Разрушительный циклон "Бульбуль" обрушился на Индию и Бангладеш. Из-за стихии уже погибли по меньшей мере 20 человек, повреждены тысячи домов, дороги.

Стихия накрыла Индию 10 ноября. Больше всего пострадал штат Западная Бенгалия, где из-за падения деревьев погибли десять человек. Еще два человека погибли в соседнем штате Одиша, пишет AFP.

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В Бангладеш жертвами циклона стали восемь человек, еще по меньшей мере 20 получили ранения, а пятеро пропали без вести.

Разрушения в Индии и Бангладеш из-за циклона "Бульбуль" / фото из твиттера

Кроме того, больше двух миллионов людей провели ночь на воскресенье, 10 ноября, во временных убежищах. Все из-за ливней и мощных порывов ветра, достигавших 120 километров в час. Циклон уже повредил около 4 тысяч домов.

Власть Бангладеш привлекла для помощи пострадавшим сотни военных и волонтеров. Также закрыты местные аэропорты и морские порты.

Il tifone Bulbul, ha colpito la costa dell'India e del #Bangladesh sabato notte, con raffiche sino a 160km/h. Nell'area colpita si contano almeno 14 morti, oltre 200 mila ettari di terreni coltivati risultano danneggiati. #BulBulCyclone #BulbulUpdate #CycloneBulbulUpdate pic.twitter.com/OaSikaXpIH — meteo & radar (@meteoeradar) November 11, 2019

The devastation done by #BulBulCyclone in South 24 Parganas. pic.twitter.com/ZyTwCby9Gr — Md Salim (@salimdotcomrade) November 10, 2019