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      Циклон Бульбуль накрыл Индию и Бангладеш, есть жертвы: жуткие фото, видео

      57 Читати новину українською
      Смертельный циклон Бульбуль в Индии и Бангладеш, есть жертвы видео - 10.11.2019
      Смертельный циклон "Бульбуль" накрыл Индию и Бангладеш / Getty images

      Разрушительный циклон "Бульбуль" обрушился на Индию и Бангладеш. Из-за стихии уже погибли по меньшей мере 20 человек, повреждены тысячи домов, дороги.

      Стихия накрыла Индию 10 ноября. Больше всего пострадал штат Западная Бенгалия, где из-за падения деревьев погибли десять человек. Еще два человека погибли в соседнем штате Одиша, пишет AFP.

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      В Бангладеш жертвами циклона стали восемь человек, еще по меньшей мере 20 получили ранения, а пятеро пропали без вести.

      Разрушения в Индии и Бангладеш из-за циклона "Бульбуль" / фото из твиттера

      Кроме того, больше двух миллионов людей провели ночь на воскресенье, 10 ноября, во временных убежищах. Все из-за ливней и мощных порывов ветра, достигавших 120 километров в час. Циклон уже повредил около 4 тысяч домов.

      Власть Бангладеш привлекла для помощи пострадавшим сотни военных и волонтеров. Также закрыты местные аэропорты и морские порты.

       

       

       

       

       

      blog_ava
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      сегодня
      5828
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Чрезвычайное происшествие Жертвы Стихийный бедствия Индия Бангладеш
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