Циклон Бульбуль накрив Індію та Бангладеш, є жертви: моторошні фото, відео

Руйнівний циклон "Бульбуль" обрушився на Індію та Бангладеш. Через стихію вже загинули щонайменше 20 людей, пошкоджені тисячі будинків, дороги.

Стихія накрила Індію 10 листопада. Найбільше постраждав штат Західна Бенгалія, де через повалення дерев загинули десять осіб. Ще двоє людей загинули в сусідньому штаті Одіша, пише AFP.

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У Бангладеш жертвами циклону стали вісім осіб, ще щонайменше 20 отримали поранення, а п'ятеро зникли безвісти.

Руйнування в Індії та Бангладеші через циклон "Бульбуль" / фото з твіттера

Окрім того, більше двох мільйонів людей провели ніч на неділю, 10 листопада, у тимчасових притулках. Усе через зливи та потужні пориви вітру, що сягали 120 кілометрів на годину. Циклон вже пошкодив близько 4 тисяч будинків.

Влада Бангладеш залучила для допомоги постраждалим сотні військових та волонтерів. Також закриті місцеві аеропорти та морські порти.

Il tifone Bulbul, ha colpito la costa dell'India e del #Bangladesh sabato notte, con raffiche sino a 160km/h. Nell'area colpita si contano almeno 14 morti, oltre 200 mila ettari di terreni coltivati risultano danneggiati. #BulBulCyclone #BulbulUpdate #CycloneBulbulUpdate pic.twitter.com/OaSikaXpIH — meteo & radar (@meteoeradar) November 11, 2019

The devastation done by #BulBulCyclone in South 24 Parganas. pic.twitter.com/ZyTwCby9Gr — Md Salim (@salimdotcomrade) November 10, 2019