Грецією пронісся потужний торнадо: зірвані дахи, вибиті вікна і паніка – вражаюче відео

Торнадо пронісся грецьким містом Каламата. Потужна стихія ледь не зруйнувала вщент одну з фабрик. Вітер піднімав у небо предмети вагою у 60 кілограмів.

На момент негоди у будівлі перебували понад пів сотні працівників. Вони дивом не постраждали. Торнадо повибивало на фабриці вікна, передає Stormnews.

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Серед людей розпочалась паніка. Негода протривала недовго – 3 – 4 хвилини

Нам дуже пощастило, хоч ми всі і були на заводі під час інциденту. Але у нас все добре,

– сказав власник фабрики.

Торнадо у Греції: відео