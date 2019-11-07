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      Грецією пронісся потужний торнадо: зірвані дахи, вибиті вікна і паніка – вражаюче відео

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      Торнадо у Греції 2019 у Каламаті: відео - зірвані дахи, вибиті вікна - новини Греції
      Торнадо ледь не зруйнував фабрику / скріншот

      Торнадо пронісся грецьким містом Каламата. Потужна стихія ледь не зруйнувала вщент одну з фабрик. Вітер піднімав у небо предмети вагою у 60 кілограмів.

      На момент негоди у будівлі перебували понад пів сотні працівників. Вони дивом не постраждали. Торнадо повибивало на фабриці вікна, передає Stormnews.

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      Серед людей розпочалась паніка. Негода протривала недовго – 3 – 4 хвилини

      Нам дуже пощастило, хоч ми всі і були на заводі під час інциденту. Але у нас все добре,
      – сказав власник фабрики.

      Торнадо у Греції: відео

       

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Стихійні лиха Погода Греція
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