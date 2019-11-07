Грецією пронісся потужний торнадо: зірвані дахи, вибиті вікна і паніка – вражаюче відео
Торнадо пронісся грецьким містом Каламата. Потужна стихія ледь не зруйнувала вщент одну з фабрик. Вітер піднімав у небо предмети вагою у 60 кілограмів.
На момент негоди у будівлі перебували понад пів сотні працівників. Вони дивом не постраждали. Торнадо повибивало на фабриці вікна, передає Stormnews.
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Серед людей розпочалась паніка. Негода протривала недовго – 3 – 4 хвилини
Нам дуже пощастило, хоч ми всі і були на заводі під час інциденту. Але у нас все добре,
– сказав власник фабрики.
Торнадо у Греції: відео
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