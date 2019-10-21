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      Прогноз погоды на 22 октября: сильные туманы окутают Украину, будет тепло

      53 Читати новину українською
      Погода 22 октября 2019 Украина – прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 22 октября / 24 канал

      Погода в Украине во вторник, 22 октября, будет такой же теплой, как в предыдущие дни бабьего лета. Осадков не будет и в дальнейшем, впрочем, синоптики предупреждают о сильных туманах, которые будут окутывать регионы чуть не в течение всего дня.

      К сожалению, туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. Такая ситуация продлится еще до конца недели. Об этом на своей фейсбук-странице предупреждает украинская синоптик Наталья Диденко.

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      Температура воздуха, по прогнозам, не должна бы существенно меняться. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +17...+24 градусов. Но! Туманы накатываются мощно и дружно, поэтому, если туман будет держаться половину или большую часть дня, то плотная его пелена не даст воздуху прогреваться,
      – добавляет эксперт.

      Теплее всего все еще будет на Закарпатье. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +21...+23 градуса.

      Несколько прохладнее будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +16...+18 градусов.

      Синоптики обещают штиль.

      В Киеве будет тоже солнечно и тепло. В столице прогнозируют +17...+19 градусов.

      Прогноз погоды на вторник, 22 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +21…+23

      Львов – +20…+22

      Ивано-Франковск – +20…+22

      Тернополь – +20…+22

      Черновцы – +19…+21

      Хмельницкий – +19…+21

      Луцк – +20…+22

      Ровно – +19…+21

      Житомир – +18…+20

      Винница – +18…+20

      Одесса – +16…+18

      Николаев – +18…+20

      Херсон – +17…+19

      Симферополь – +19…+21

      Кропивницкий – +17…+19

      Черкассы – +17…+19

      Чернигов – +16…+18

      Сумы – +17…+19

      Полтава – +17…+19

      Днепр – +17…+19

      Запорожье – +16…+18

      Донецк – +16…+18

      Луганск – +17…+19

      Харьков – +17…+19

      Киев – +17…+19

      прогноз погоди на 22 жовтня погода на жовтень
      Прогноз погоды на вторник, 22 октября, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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