Прогноз погоды на 22 октября: сильные туманы окутают Украину, будет тепло
Погода в Украине во вторник, 22 октября, будет такой же теплой, как в предыдущие дни бабьего лета. Осадков не будет и в дальнейшем, впрочем, синоптики предупреждают о сильных туманах, которые будут окутывать регионы чуть не в течение всего дня.
К сожалению, туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. Такая ситуация продлится еще до конца недели. Об этом на своей фейсбук-странице предупреждает украинская синоптик Наталья Диденко.
Смотрите также: Собака в военной части каждое утро "поет" Гимн Украины: трогательное видео
Температура воздуха, по прогнозам, не должна бы существенно меняться. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +17...+24 градусов. Но! Туманы накатываются мощно и дружно, поэтому, если туман будет держаться половину или большую часть дня, то плотная его пелена не даст воздуху прогреваться,
– добавляет эксперт.
Теплее всего все еще будет на Закарпатье. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +21...+23 градуса.
Несколько прохладнее будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +16...+18 градусов.
Синоптики обещают штиль.
В Киеве будет тоже солнечно и тепло. В столице прогнозируют +17...+19 градусов.
Прогноз погоды на вторник, 22 октября, в городах Украины:
Ужгород – +21…+23
Львов – +20…+22
Ивано-Франковск – +20…+22
Тернополь – +20…+22
Черновцы – +19…+21
Хмельницкий – +19…+21
Луцк – +20…+22
Ровно – +19…+21
Житомир – +18…+20
Винница – +18…+20
Одесса – +16…+18
Николаев – +18…+20
Херсон – +17…+19
Симферополь – +19…+21
Кропивницкий – +17…+19
Черкассы – +17…+19
Чернигов – +16…+18
Сумы – +17…+19
Полтава – +17…+19
Днепр – +17…+19
Запорожье – +16…+18
Донецк – +16…+18
Луганск – +17…+19
Харьков – +17…+19
Киев – +17…+19