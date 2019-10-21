Прогноз погоды на 22 октября: сильные туманы окутают Украину, будет тепло

Погода в Украине во вторник, 22 октября, будет такой же теплой, как в предыдущие дни бабьего лета. Осадков не будет и в дальнейшем, впрочем, синоптики предупреждают о сильных туманах, которые будут окутывать регионы чуть не в течение всего дня.

К сожалению, туманы и слабый ветер будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, которых и так хватает, особенно в крупных городах. Такая ситуация продлится еще до конца недели. Об этом на своей фейсбук-странице предупреждает украинская синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха, по прогнозам, не должна бы существенно меняться. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +17...+24 градусов. Но! Туманы накатываются мощно и дружно, поэтому, если туман будет держаться половину или большую часть дня, то плотная его пелена не даст воздуху прогреваться,

– добавляет эксперт.

Теплее всего все еще будет на Закарпатье. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +21...+23 градуса.

Несколько прохладнее будет в Одесской области. Там воздух прогреется до +16...+18 градусов.

Синоптики обещают штиль.

В Киеве будет тоже солнечно и тепло. В столице прогнозируют +17...+19 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 22 октября, в городах Украины:

Ужгород – +21…+23

Львов – +20…+22

Ивано-Франковск – +20…+22

Тернополь – +20…+22

Черновцы – +19…+21

Хмельницкий – +19…+21

Луцк – +20…+22

Ровно – +19…+21

Житомир – +18…+20

Винница – +18…+20

Одесса – +16…+18

Николаев – +18…+20

Херсон – +17…+19

Симферополь – +19…+21

Кропивницкий – +17…+19

Черкассы – +17…+19

Чернигов – +16…+18

Сумы – +17…+19

Полтава – +17…+19

Днепр – +17…+19

Запорожье – +16…+18

Донецк – +16…+18

Луганск – +17…+19

Харьков – +17…+19

Киев – +17…+19



Прогноз погоды на вторник, 22 октября, от Укргидрометцентра