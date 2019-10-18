Собака в военной части каждое утро "поет" Гимн Украины: трогательное видео

Видео под названием "Утренний ритуал" опубликовало сообщество 11-й Отдельной Бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в фейсбуке.

В комментариях утверждают, что примерно так происходит каждое утро.

Напоминаем о великолепном исполнении гимна Украины перед матчем с Португалией в Киеве: видео

На видео же – собачка старательно завывает Гимн Украины, мелодия которого звучит из громкоговорителя. Причем делает это до тех пор, пока торжественная после не самого заканчивается.

Смотрите видео 11-й Бригады о собачку, который "исполняет" Гимн Украины:

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