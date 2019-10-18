22:23
18 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Трамп наследует Путина. Испанский стыд Навального
      Вєсті Кремля
      21:49, сегодня
      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
      Вєсті.UA
      19:08, 17 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Зеленский исполнил одно из обещаний, данное родственникам погибших военных

      153 Читати новину українською
      При Минветеранов создали совет семей погибших воинов
      При Минветеранов создали совет семей погибших воинов / Офис Президента

      При Министерстве по делам ветеранов создали совет семей погибших на Донбассе военных. Интересно, что создать его Владимир Зеленский и министр по делам ветеранов Оксаной Колядой обещали родственникам погибших во время встречи в День защитника Украины.

      Приказ о создании консультативно-совещательного органа подписала Оксана Коляда, сообщает Минветеранов.

      К слову: Зеленский хочет новый закон о ветеранах и добровольцах

      Совет будет действовать именно при министерстве, чем устанавливается постоянная связь между ним и родственниками погибших военных.

      "У нас с самого начала действует совет ветеранов. Его члены постоянно с нами общаются, дают советы, акцентируют внимание на тех или иных проблемах, советуют пути их решения. Ни одно решение Миневетеранов не было принято без поддержки совета ветеранов. Именно такого сотрудничества и действенности мы ожидаем теперь и от совета семей погибших. Ведь именно они, как никто другой, понимают в этом направлении", – подчеркнула Оксана Коляда.

      Согласно приказу, председателем совета назначена жена погибшего воина, Героя Украины Ирина Михнюк, которая должна выбрать и предложить министерству остальных членов Совета.

      Что известно об инициативе создания совета семей ветеранов?​
      Разговор о создании совета семей погибших военных при министерстве ветеранов состоялся во время встречи Зеленского с родственниками погибших в День защитника Украины. Тогда президент и министр финансов поддержали инициативу и пообещали создать совещательный орган.

      Кроме того, на встрече обсуждались вопросы совершенствования закона о ветеранах войны, а также ряд других инициатив.

      blog_ava
      Индексации пенсий в октябре не будет: объяснение почему
      сегодня
      6592
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Владимир Зеленский Министерство по делам ветеранов Оксана Коляда
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      сегодня , 21:01 Марлен Шкандаль о войне, политиках, пидарас*х и умении думать
      Євгенія Мазур 140
      Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      сегодня , 20:30 Трампа продолжает "плавить": США могут лишиться двух союзников
      Іван Яковина 189
      "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      сегодня , 20:01 "Победа Турции": что пишут западные СМИ о приостановке операции Эрдогана в Сирии
      Світлана Попова 189
      Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      сегодня , 19:46 Що стоїть за новими гучними справами проти оточення Порошенка?
      Микола Давидюк 933
      Украинагейт: головная боль Дональда Трампа
      сегодня , 19:14 Украинагейт: головная боль Дональда Трампа
      Борис Немировський 171
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук