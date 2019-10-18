Зеленский исполнил одно из обещаний, данное родственникам погибших военных

При Министерстве по делам ветеранов создали совет семей погибших на Донбассе военных. Интересно, что создать его Владимир Зеленский и министр по делам ветеранов Оксаной Колядой обещали родственникам погибших во время встречи в День защитника Украины.

Приказ о создании консультативно-совещательного органа подписала Оксана Коляда, сообщает Минветеранов.

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Совет будет действовать именно при министерстве, чем устанавливается постоянная связь между ним и родственниками погибших военных.

"У нас с самого начала действует совет ветеранов. Его члены постоянно с нами общаются, дают советы, акцентируют внимание на тех или иных проблемах, советуют пути их решения. Ни одно решение Миневетеранов не было принято без поддержки совета ветеранов. Именно такого сотрудничества и действенности мы ожидаем теперь и от совета семей погибших. Ведь именно они, как никто другой, понимают в этом направлении", – подчеркнула Оксана Коляда.

Согласно приказу, председателем совета назначена жена погибшего воина, Героя Украины Ирина Михнюк, которая должна выбрать и предложить министерству остальных членов Совета.

Что известно об инициативе создания совета семей ветеранов?​

Разговор о создании совета семей погибших военных при министерстве ветеранов состоялся во время встречи Зеленского с родственниками погибших в День защитника Украины. Тогда президент и министр финансов поддержали инициативу и пообещали создать совещательный орган.



Кроме того, на встрече обсуждались вопросы совершенствования закона о ветеранах войны, а также ряд других инициатив.