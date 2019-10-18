Зеленський виконав одну з обіцянок, дану родичам загиблих військових

При Міністерстві у справах ветеранів створили раду родин загиблих на Донбасі військових. Цікаво, що про її створення Володимир Зеленський та міністерка у справах ветеранів Оксаною Колядою обіцяли родичам загиблих під час зустрічі у День захисника України.

Наказ про створення консультативно-дорадчого органу підписала Оксана Коляда, повідомляє Мінветеранів.

До слова: Зеленський хоче нового закону про ветеранів та добровольців

Рада буде діяти саме при міністерстві, чим встановлюється постійний зв'язок між ним та родичами загиблих військових.

"У нас від самого початку діє рада ветеранів. Її члени постійно з нами комунікують, дають поради, акцентують увагу на тих чи інших проблемах, радять шляхи їх вирішення. Жодне рішення Міневетеранів не було прийнято без підтримки ради ветеранів. Саме такої співпраці та дієвості ми очікуємо тепер і від ради родин загиблих. Адже саме вони, як ніхто інший, розуміються у цьому напрямі", – наголосила Оксана Коляда.

Згідно з наказом, головою ради призначено дружину загиблого воїна, Героя України Ірину Міхнюк, яка має обрати та запропонувати міністерству решту членів ради.

Що відомо про ініціативу створення ради родин ветеранів?Розмова про створення ради сімей загиблих військових при міністерстві ветеранів відбулася під час зустрічі Зеленського з родичами загиблих у День захисника України. Тоді президент та міністерка фінансів підтримали ініціативу та пообіцяли створити дорадчий орган.



Крім того, на зустрічі обговорювалися питання вдосконалення закону про ветеранів війни, а також низка інших ініціатив.