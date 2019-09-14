Зеленський хоче нового закону про ветеранів та добровольців

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті національних "Іграх Нескорених". Під час офіційної церемонії відкриття змагань президент заявив, що вже через тиждень до Верховної Ради буде внесено законопроєкт про про статус ветерана бойових дій та добровольців.

Не зважаючи від майбутніх результатів, кожен з учасників "Ігор Нескорених" вже є переможцем, позаяк є прикладом неймовірної сили, наголосив Володимир Зеленський.

До слова: Яким є перше завдання Міністерства ветеранів і окупованих територій

На війні це був прояв вашої відваги і доблесті, а сьогодні це сила вашого духу, волі та жага до життя. Це неймовірно і це справді надихає таких людей, як я,

– заявив президент.

Він наголосив, що завданням держави є цінувати кожного з ветеранів, знати кожного в обличчя і розуміти їхні потреби.

"Для цього потрібен системний підхід, який буде започатковано у новому законі про статус ветерана. Законопроєкт, який розробляло міністерство ветеранів спільно з ветеранами, скоро з'явиться у парламенті. Мені обіцяла пані міністр, що за тиждень він вже буде готовий", – запевнив гарант.

За його словами, законопроєкт, зокрема, міститиме механізм визначення статусу учасника бойових дій та статусу добровольців.

Зеленський на відкритті "Ігор Нескорених": дивіться фото

Що передбачали попередні зміни до закону про ветеранів?Останні зміни до закону про ветеранів війни були внесені ще за часів президентства Петра Порошенка. Тоді новий законодавчий акт передбачав створення єдиного реєстру ветеранів та Міністерства ветеранів.