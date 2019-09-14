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      Зеленский хочет новый закон о ветеранах и добровольцах

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      Владимир Зеленский принял участие в открытии "Игр Непокоренных"
      Владимир Зеленский принял участие в открытии "Игр Непокоренных" / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии национальных "Игр Непокоренных". Во время официальной церемонии открытия соревнований президент заявил, что уже через неделю в Верховную Раду будет внесен законопроект о статусе ветеранов боевых действий и добровольцев.

      Не смотря на будущие результаты, каждый из участников "Игр Непокоренных" уже является победителем, поскольку является примером невероятной силы, подчеркнул Владимир Зеленский.

      К слову: Какова первая задача Министерства ветеранов и оккупированных территорий

      На войне это было проявление вашей отваги и доблести, а сегодня это сила вашего духа, воли и тяга к жизни. Это невероятно и это действительно вдохновляет таких людей, как я,
      – заявил президент.

      Он подчеркнул, что задачей государства является ценить каждого из ветеранов, знать каждого в лицо и понимать их потребности.

      "Для этого нужен системный подход, который будет начат в новом законе о статусе ветерана. Законопроект, который разрабатывало министерство ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, что за неделю он уже будет готов", – заверил гарант.

      По его словам, законопроект, в частности, будет содержать механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольцев.

      Зеленский на открытии "Игр Непокоренных": смотрите фото

      Что предусматривали предыдущие изменения в закон о ветеранах?
      Последние изменения к закону о ветеранах войны были внесены еще во времена президентства Петра Порошенко. Тогда новый законодательный акт предусматривал создание единого реестра ветеранов и Министерства ветеранов.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Законодательство Добровольцы Министерство по делам ветеранов Игры непокоренных Президент Украины
      Источник: 24 канал
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