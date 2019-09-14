Зеленский хочет новый закон о ветеранах и добровольцах

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии национальных "Игр Непокоренных". Во время официальной церемонии открытия соревнований президент заявил, что уже через неделю в Верховную Раду будет внесен законопроект о статусе ветеранов боевых действий и добровольцев.

Не смотря на будущие результаты, каждый из участников "Игр Непокоренных" уже является победителем, поскольку является примером невероятной силы, подчеркнул Владимир Зеленский.

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На войне это было проявление вашей отваги и доблести, а сегодня это сила вашего духа, воли и тяга к жизни. Это невероятно и это действительно вдохновляет таких людей, как я,

– заявил президент.

Он подчеркнул, что задачей государства является ценить каждого из ветеранов, знать каждого в лицо и понимать их потребности.

"Для этого нужен системный подход, который будет начат в новом законе о статусе ветерана. Законопроект, который разрабатывало министерство ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, что за неделю он уже будет готов", – заверил гарант.

По его словам, законопроект, в частности, будет содержать механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольцев.

Зеленский на открытии "Игр Непокоренных": смотрите фото

Что предусматривали предыдущие изменения в закон о ветеранах?

Последние изменения к закону о ветеранах войны были внесены еще во времена президентства Петра Порошенко. Тогда новый законодательный акт предусматривал создание единого реестра ветеранов и Министерства ветеранов.