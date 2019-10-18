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      Собака у військовій частині щоранку "співає" Гімн України: зворушливе відео

      1474 Читать новость на русском
      П – Патріотизм
      П – Патріотизм / Ілюстративне фото (pixabay)

      Відео під назвою "Ранковий ритуал" опублікувала спільнота 11-ї Окремої Бригади Армійської Авіації Сухопутних Військ Збройних Сил України у фейсбуці.

      У коментарях стверджують, що приблизно так відбувається щоранку.

      Нагадайємо про чудове виконання гімну України перед матчем з Португалією у Києві: відео

      На відео ж – песик старанно завиває Гімн України, мелодія якого лунає з гучномовця. Причому робить це доти, поки урочиста після не завершується.

      Дивіться відео 11-ї Бригади про песика, який "виконує" Гімн України:

      Читайте також: Зеленський виконав одну з обіцянок, дану родичам загиблих військових

      blog_ava
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      18 жовтня
      12688
      Автор: Северин Трач
      Теги: Курйозні новини Збройні сили України Світ тварин
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