Собака у військовій частині щоранку "співає" Гімн України: зворушливе відео
Відео під назвою "Ранковий ритуал" опублікувала спільнота 11-ї Окремої Бригади Армійської Авіації Сухопутних Військ Збройних Сил України у фейсбуці.
У коментарях стверджують, що приблизно так відбувається щоранку.
Нагадайємо про чудове виконання гімну України перед матчем з Португалією у Києві: відео
На відео ж – песик старанно завиває Гімн України, мелодія якого лунає з гучномовця. Причому робить це доти, поки урочиста після не завершується.
Дивіться відео 11-ї Бригади про песика, який "виконує" Гімн України:
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18 жовтня
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