Собака у військовій частині щоранку "співає" Гімн України: зворушливе відео

Відео під назвою "Ранковий ритуал" опублікувала спільнота 11-ї Окремої Бригади Армійської Авіації Сухопутних Військ Збройних Сил України у фейсбуці.

У коментарях стверджують, що приблизно так відбувається щоранку.

Нагадайємо про чудове виконання гімну України перед матчем з Португалією у Києві: відео

На відео ж – песик старанно завиває Гімн України, мелодія якого лунає з гучномовця. Причому робить це доти, поки урочиста після не завершується.

Дивіться відео 11-ї Бригади про песика, який "виконує" Гімн України:

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