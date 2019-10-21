Прогноз погоди на 22 жовтня: сильні тумани огорнуть Україну, буде тепло

Погода в Україні у вівторок, 22 жовтня, буде такою ж теплою, як у попередні дні бабиного літа. Опадів не буде й надалі, втім, синоптики попереджають про сильні тумани, які огортатимуть регіони ледь не впродовж усього дня.

На жаль, тумани та слабкий вітер сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі, яких і так вистачає, особливо у великих містах. Така ситуація триватиме ще до кінця тижня. Про це на своїй фейсбук-сторінці попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря, за прогнозами, не мала б суттєво мінятися. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17…+24 градусів. Але! Тумани накочуються потужно і дружно, тому, якщо туман триматиметься половину або більшу частину дня, то щільна його пелена не дасть повітрю прогріватися,

– додає експертка.

Найтепліше все ще буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +21…+23 градуси.

Дещо прохолодніше буде на Одещині. Там повітря прогріється до +16…+18 градусів.

Синоптики обіцяють штиль.

У Києві буде теж сонячно та тепло. У столиці прогнозують +17…+19 градусів.

Прогноз погоди на вівторок, 22 жовтня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +19…+21

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +20…+22

Рівне – +19…+21

Житомир – +18…+20

Вінниця – +18…+20

Одеса – +16…+18

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +16…+18

Суми – +17…+19

Полтава – +17…+19

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя – +16…+18

Донецьк – +16…+18

Луганськ – +17…+19

Харків – +17…+19

Київ – +17…+19



Прогноз погоди на вівторок, 22 жовтня, від Укргідрометцентру