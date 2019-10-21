Прогноз погоди на 22 жовтня: сильні тумани огорнуть Україну, буде тепло
Погода в Україні у вівторок, 22 жовтня, буде такою ж теплою, як у попередні дні бабиного літа. Опадів не буде й надалі, втім, синоптики попереджають про сильні тумани, які огортатимуть регіони ледь не впродовж усього дня.
На жаль, тумани та слабкий вітер сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі, яких і так вистачає, особливо у великих містах. Така ситуація триватиме ще до кінця тижня. Про це на своїй фейсбук-сторінці попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко.
Дивіться також: Собака у військовій частині щоранку "співає" Гімн України: зворушливе відео
Температура повітря, за прогнозами, не мала б суттєво мінятися. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17…+24 градусів. Але! Тумани накочуються потужно і дружно, тому, якщо туман триматиметься половину або більшу частину дня, то щільна його пелена не дасть повітрю прогріватися,
– додає експертка.
Найтепліше все ще буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +21…+23 градуси.
Дещо прохолодніше буде на Одещині. Там повітря прогріється до +16…+18 градусів.
Синоптики обіцяють штиль.
У Києві буде теж сонячно та тепло. У столиці прогнозують +17…+19 градусів.
Прогноз погоди на вівторок, 22 жовтня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +20…+22
Рівне – +19…+21
Житомир – +18…+20
Вінниця – +18…+20
Одеса – +16…+18
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +17…+19
Полтава – +17…+19
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя – +16…+18
Донецьк – +16…+18
Луганськ – +17…+19
Харків – +17…+19
Київ – +17…+19
Прогноз погоди на вівторок, 22 жовтня, від Укргідрометцентру