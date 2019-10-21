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      Прогноз погоди на 22 жовтня: сильні тумани огорнуть Україну, буде тепло

      79 Читать новость на русском
      Погода 22 жовтня 2019 Україна – прогноз погоди синоптика
      Прогноз погоди на 22 жовтня / 24 канал

      Погода в Україні у вівторок, 22 жовтня, буде такою ж теплою, як у попередні дні бабиного літа. Опадів не буде й надалі, втім, синоптики попереджають про сильні тумани, які огортатимуть регіони ледь не впродовж усього дня.

      На жаль, тумани та слабкий вітер сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у повітрі, яких і так вистачає, особливо у великих містах. Така ситуація триватиме ще до кінця тижня. Про це на своїй фейсбук-сторінці попереджає українська синоптикиня Наталка Діденко.

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      Температура повітря, за прогнозами, не мала б суттєво мінятися. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах +17…+24 градусів. Але! Тумани накочуються потужно і дружно, тому, якщо туман триматиметься половину або більшу частину дня, то щільна його пелена не дасть повітрю прогріватися,
      – додає експертка.

      Найтепліше все ще буде на Закарпатті. Там стовпчики термометрів піднімуться до позначок у +21…+23 градуси.

      Дещо прохолодніше буде на Одещині. Там повітря прогріється до +16…+18 градусів.

      Синоптики обіцяють штиль.

      У Києві буде теж сонячно та тепло. У столиці прогнозують +17…+19 градусів.

      Прогноз погоди на вівторок, 22 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +20…+22

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +18…+20

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +16…+18

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +17…+19

      Полтава – +17…+19

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя – +16…+18

      Донецьк – +16…+18

      Луганськ – +17…+19

      Харків – +17…+19

      Київ – +17…+19

      прогноз погоди на 22 жовтня погода на жовтень
      Прогноз погоди на вівторок, 22 жовтня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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