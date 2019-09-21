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      Прогноз погоды на 22 сентября: будет по-осеннему тепло и солнечно

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      Погода 22 сентября 2019 Киев, Одесса – какой будет погода в Украине
      Прогноз погоды на 22 сентября / konkurent.in.ua/publication

      Погода в Украине в воскресенье, 22 сентября, удивит резким потеплением до +23 градусов. Во всех областях, кроме восточных, будет сухо, очень солнечно, но ветрено.

      В воскресенье существенное потепление почувствуют жители всех регионов.

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      Теплее всего будет в южных, центральных и западных областях. Там столбики термометров покажут комфортные +17+23 градуса. Дождей не предвидится, однако время от времени возможны шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.

      Прохладнее будет в восточных областях. Там возможны дожди, а температура воздуха достигнет лишь +14+16 градусов.

      В Карпатах синоптики вновь прогнозируют заморозки на поверхности почвы до 0-3 градусов. Кроме того, в высокогорье может идти снег.

      via GIPHY

      В Киеве 22 сентября также существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром.

      Такая теплая погода – хороший повод погулятьпо  сентябрьским паркам и аллеям. Поэтому, не засиживайтесь дома, а смело отправляйтесь на прогулку или осенний пикник и наслаждайтесь теплым солнышком.

      Прогноз погоды на воскресенье, 22 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +20...+22

      Львов – +18...+20

      Ивано-Франковск – +18...+20

      Тернополь – +18...+20

      Черновцы – +18...+20

      Хмельницкий – +18...+20

      Луцк – +18...+20

      Ровно – +18...+20

      Житомир – +17...+19

      Винница – +18...+20

      Одесса – +21...+23

      Николаев – +21...+23

      Херсон – +19...+21

      Симферополь – +18...+20

      Кропивницкий – +17...+19

      Черкассы – +17...+19

      Чернигов – +16...+18

      Сумы – +15...+17

      Полтава – +16...+18

      Днепр – +16...+18

      Запорожье +19...+21

      Донецк – +14...+16

      Луганск – +14...+16

      Харьков – +14...+16

      Киев – +17...+19


      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 22 сентября

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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