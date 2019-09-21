Прогноз погоды на 22 сентября: будет по-осеннему тепло и солнечно

Погода в Украине в воскресенье, 22 сентября, удивит резким потеплением до +23 градусов. Во всех областях, кроме восточных, будет сухо, очень солнечно, но ветрено.

В воскресенье существенное потепление почувствуют жители всех регионов.

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Теплее всего будет в южных, центральных и западных областях. Там столбики термометров покажут комфортные +17+23 градуса. Дождей не предвидится, однако время от времени возможны шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.

Прохладнее будет в восточных областях. Там возможны дожди, а температура воздуха достигнет лишь +14+16 градусов.

В Карпатах синоптики вновь прогнозируют заморозки на поверхности почвы до 0-3 градусов. Кроме того, в высокогорье может идти снег.

В Киеве 22 сентября также существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром.

Такая теплая погода – хороший повод погулятьпо сентябрьским паркам и аллеям. Поэтому, не засиживайтесь дома, а смело отправляйтесь на прогулку или осенний пикник и наслаждайтесь теплым солнышком.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +17...+19

Винница – +18...+20

Одесса – +21...+23

Николаев – +21...+23

Херсон – +19...+21

Симферополь – +18...+20

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +17...+19

Чернигов – +16...+18

Сумы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье +19...+21

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +14...+16

Киев – +17...+19



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 22 сентября