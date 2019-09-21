Прогноз погоды на 22 сентября: будет по-осеннему тепло и солнечно
Погода в Украине в воскресенье, 22 сентября, удивит резким потеплением до +23 градусов. Во всех областях, кроме восточных, будет сухо, очень солнечно, но ветрено.
В воскресенье существенное потепление почувствуют жители всех регионов.
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Теплее всего будет в южных, центральных и западных областях. Там столбики термометров покажут комфортные +17+23 градуса. Дождей не предвидится, однако время от времени возможны шквалы ветра до 15-20 метров в секунду.
Прохладнее будет в восточных областях. Там возможны дожди, а температура воздуха достигнет лишь +14+16 градусов.
В Карпатах синоптики вновь прогнозируют заморозки на поверхности почвы до 0-3 градусов. Кроме того, в высокогорье может идти снег.
В Киеве 22 сентября также существенно потеплеет до +20 градусов, будет много солнца, однако с порывистым ветром.
Такая теплая погода – хороший повод погулятьпо сентябрьским паркам и аллеям. Поэтому, не засиживайтесь дома, а смело отправляйтесь на прогулку или осенний пикник и наслаждайтесь теплым солнышком.
Прогноз погоды на воскресенье, 22 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +17...+19
Винница – +18...+20
Одесса – +21...+23
Николаев – +21...+23
Херсон – +19...+21
Симферополь – +18...+20
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +17...+19
Чернигов – +16...+18
Сумы – +15...+17
Полтава – +16...+18
Днепр – +16...+18
Запорожье +19...+21
Донецк – +14...+16
Луганск – +14...+16
Харьков – +14...+16
Киев – +17...+19