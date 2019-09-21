Прогноз погоди на 22 вересня: буде по-осінньому тепло і сонячно

Погода в Україні у неділю, 22 вересня, здивує різким потеплінням до +23 градусів. В усіх областях, окрім східних, буде сухо, дуже сонячно, але вітряно.

У неділю суттєве потепління відчують мешканці усіх регіонів.

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Найтепліше буде у південних, центральних та західних областях. Там стовпчики термометрів покажуть комфортні +17+23 градуси. Дощів не передбачається, проте час від часу можливі шквали вітру до 15-20 метрів за секунду.

Прохолодніше буде у східних областях. Там можливі дощі, а температура повітря сягне лише +14+16 градусів.

У Карпатах синоптики знову прогнозують заморозки на поверхні ґрунту до 0-3 градусів. Окрім того, у високогір'ї може падати сніг.

У Києві 22 вересня також суттєво потепліє до +20 градусів, буде багато сонця, проте з поривчастим вітром.

Така тепла погода – гарний привід погуляти вересневими парками та алеями. Тому, не засиджуйтесь вдома, а сміливо вирушайте на прогулянку чи осінній пікнік та насолоджуйтесь теплим сонечком.

Прогноз погоди на неділю, 22 вересня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +18…+20

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +18…+20

Рівне – +18…+20

Житомир – +17…+19

Вінниця – +18…+20

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +21…+23

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +16…+18

Суми – +15…+17

Полтава – +16…+18

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя – +19…+21

Донецьк – +14…+16

Луганськ – +14…+16

Харків – +14…+16

Київ – +17…+19



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 22 вересня