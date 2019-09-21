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      Прогноз погоди на 22 вересня: буде по-осінньому тепло і сонячно

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      Погода на 22 вересня 2019 Київ, Львів, Одеса – якою буде погода в Україні
      Прогноз погоди на 22 вересня / konkurent.in.ua/publication

      Погода в Україні у неділю, 22 вересня, здивує різким потеплінням до +23 градусів. В усіх областях, окрім східних, буде сухо, дуже сонячно, але вітряно.

      У неділю суттєве потепління відчують мешканці усіх регіонів. 

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      Найтепліше буде у південних, центральних та західних областях. Там стовпчики термометрів покажуть комфортні +17+23 градуси. Дощів не передбачається, проте час від часу можливі шквали вітру до 15-20 метрів за секунду.

      Прохолодніше буде у східних областях. Там можливі дощі, а температура повітря сягне лише +14+16 градусів.

      У Карпатах синоптики знову прогнозують заморозки на поверхні ґрунту до 0-3 градусів. Окрім того, у високогір'ї може падати сніг.

      via GIPHY

      У Києві 22 вересня також суттєво потепліє до +20 градусів, буде багато сонця, проте з поривчастим вітром.

      Така тепла погода – гарний привід погуляти вересневими парками та алеями. Тому, не засиджуйтесь вдома, а сміливо вирушайте на прогулянку чи осінній пікнік та насолоджуйтесь теплим сонечком.

      Прогноз погоди на неділю, 22 вересня, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +18…+20

      Івано-Франківськ – +18…+20

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +18…+20

      Рівне – +18…+20

      Житомир – +17…+19

      Вінниця – +18…+20

      Одеса – +21…+23

      Миколаїв – +21…+23

      Херсон – +19…+21

      Сімферополь – +18…+20

      Кропивницький – +17…+19

      Черкаси – +17…+19

      Чернігів – +16…+18

      Суми – +15…+17

      Полтава – +16…+18

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя – +19…+21

      Донецьк – +14…+16

      Луганськ – +14…+16

      Харків – +14…+16

      Київ – +17…+19


      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 22 вересня

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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