Прогноз погоди на 22 вересня: буде по-осінньому тепло і сонячно
Погода в Україні у неділю, 22 вересня, здивує різким потеплінням до +23 градусів. В усіх областях, окрім східних, буде сухо, дуже сонячно, але вітряно.
У неділю суттєве потепління відчують мешканці усіх регіонів.
Цікаво: У Карпатах знову випав сніг: неймовірні фото, відео
Найтепліше буде у південних, центральних та західних областях. Там стовпчики термометрів покажуть комфортні +17+23 градуси. Дощів не передбачається, проте час від часу можливі шквали вітру до 15-20 метрів за секунду.
Прохолодніше буде у східних областях. Там можливі дощі, а температура повітря сягне лише +14+16 градусів.
У Карпатах синоптики знову прогнозують заморозки на поверхні ґрунту до 0-3 градусів. Окрім того, у високогір'ї може падати сніг.
У Києві 22 вересня також суттєво потепліє до +20 градусів, буде багато сонця, проте з поривчастим вітром.
Така тепла погода – гарний привід погуляти вересневими парками та алеями. Тому, не засиджуйтесь вдома, а сміливо вирушайте на прогулянку чи осінній пікнік та насолоджуйтесь теплим сонечком.
Прогноз погоди на неділю, 22 вересня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +18…+20
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +18…+20
Рівне – +18…+20
Житомир – +17…+19
Вінниця – +18…+20
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +21…+23
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +15…+17
Полтава – +16…+18
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя – +19…+21
Донецьк – +14…+16
Луганськ – +14…+16
Харків – +14…+16
Київ – +17…+19