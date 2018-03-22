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Прогноз погоды на 23 марта: потепление днем, значительное похолодание ночью

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Прогноз погоды на 23 марта в Украине
Прогноз погоды на 23 марта в Украине

Погода в Украине в пятницу, 23 марта, будет солнечной. Осадки будут лишь на юге и частично востоке Украины. Однако на дорогах возможна гололедица из-за заморозков ночью.

По данным Украинского гидрометцентра, днем 23 марта по всей территории Украины будет от 0 до +4 градусов, лишь на востоке возможно до -1 градусов.

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Погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, южная часть страны окажется в зоне влияния циклона над Черным морем. На большинстве территории без осадков, лишь на юге возможен мокрый снег с дождем.

Ночью в Украине ожидаются заморозки. Температура опустится до -11...-13 градусов.

Днем ожидается ветер юго-западный, 5-10 м/с, на юге – порывы ветра до 15-20 м/сек.

Прогноз погоды на пятницу, 23 марта, в городах Украины:

Ужгород – +2...+4

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – 0...+2

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – 0...+2

Ровно – 0...+2

Житомир – +1...+3

Винница – +1...+3

Одесса – 0...+2

Николаев – -1...+1

Херсон – ++1...+3

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – 0...+2

Чернигов – 0...+2

Сумы – -1...+1

Полтава – 0...+2

Днепр – 0...+2

Запорожье – 0...+2

Донецк – 0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – +1...+3

Прогноз погоды на 23 марта от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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