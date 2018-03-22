Прогноз погоды на 23 марта: потепление днем, значительное похолодание ночью
Погода в Украине в пятницу, 23 марта, будет солнечной. Осадки будут лишь на юге и частично востоке Украины. Однако на дорогах возможна гололедица из-за заморозков ночью.
По данным Украинского гидрометцентра, днем 23 марта по всей территории Украины будет от 0 до +4 градусов, лишь на востоке возможно до -1 градусов.
Читайте также: Как на Тернопольщине спасают сотни аистов, которые гибнут от непогоды
Погоду в большинстве областей будет определять поле повышенного атмосферного давления, южная часть страны окажется в зоне влияния циклона над Черным морем. На большинстве территории без осадков, лишь на юге возможен мокрый снег с дождем.
Ночью в Украине ожидаются заморозки. Температура опустится до -11...-13 градусов.
Днем ожидается ветер юго-западный, 5-10 м/с, на юге – порывы ветра до 15-20 м/сек.
Прогноз погоды на пятницу, 23 марта, в городах Украины:
Ужгород – +2...+4
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – 0...+2
Ровно – 0...+2
Житомир – +1...+3
Винница – +1...+3
Одесса – 0...+2
Николаев – -1...+1
Херсон – ++1...+3
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – 0...+2
Чернигов – 0...+2
Сумы – -1...+1
Полтава – 0...+2
Днепр – 0...+2
Запорожье – 0...+2
Донецк – 0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на 23 марта от Укргидрометцентра