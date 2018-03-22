Прогноз погоди на 23 березня: потепління вдень, значне похолодання вночі

Погода в Україні у п’ятницю, 23 березня, буде сонячною. Опади будуть лише на півдні та частково сході України. Однак на дорогах можлива ожеледиця через заморозки вночі.

За даними Українського гідрометцентру, вдень 23 березня по всій території України буде від 0 до +4 градусів, лише на сході можливо до -1 градусів.

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Погоду в більшості областей буде визначати поле підвищеного атмосферного тиску, лише південна частина країни виявиться в зоні впливу циклону над Чорним морем. На більшості території без опадів, лише на півдні можливий мокрий сніг з дощем.

Вночі в Україні очікуються заморозки. Температура опуститься до -11…-13 градусів.

Вдень очікується вітер південно-західний, 5-10 м/с, на півдні – пориви вітру до 15-20 м/с.

Прогноз погоди на п’ятницю, 23 березня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +1…+3

Тернопіль – 0…+2

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – 0…+2

Рівне – 0…+2

Житомир – +1…+3

Вінниця – +1…+3

Одеса – 0…+2

Миколаїв – -1…+1

Херсон – ++1…+3

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – -1…+1

Полтава – 0…+2

Дніпро – 0…+2

Запоріжжя – 0…+2

Донецьк – 0…+2

Луганськ – -1…+1

Харків – -1…+1

Київ – +1…+3

Прогноз погоди на 23 березня від Укргідрометцентру