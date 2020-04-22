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      Прогноз погоды на 23 апреля: начнется ощутимое потепление, но ночи – холодные

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      Прогноз погоды на 23 апреля / Иллюстративное фото / slovoidilo.ua

      Погода в Украине в четверг, 23 апреля, будет сухой, маловетренной и солнечной. В Украину уверенно возвращается тепло, местами солнце прогреет воздух даже до +17 градусов.

      Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в дальнейшем потепление будет только усиливаться.

      Обратите внимание В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего

      Четверг в Украине будет солнечным, теплым и маловетренным, разве что на Востоке порывы могут достигать сильных 15 метров в секунду. Антициклон вытянется из Атлантики через Германию, Польшу в Украину и приведет в своей зоне влияния сухую погоду,
      – объясняет она.

      По словам Диденко, 23 апреля начнется ощутимое потепление. В течение дня температура воздуха составит уже более комфортные +12...+17 градусов.
      Только ночь будет оставаться холодной: +2...+6 градусов, а местами будут заморозки 0...-3 градуса.

      Теплее всего будет на Волыни, Львовщине и Закарпатье – +16...+18 градусов.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет в ряде "пограничных" областей: на Буковине, в Одесской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Там столбики термометров не поднимутся выше отметок в +13...+15 градусов.

      Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.

      В Киеве 23 апреля будет без осадков и тепло, до +14...+16 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 23 апреля, в городах Украины:​

      Ужгород – +16…+18

      Львов – +16…+18

      Ивано-Франковск – +13…+15

      Тернополь – +15…+17

      Черновцы – +13…+15

      Хмельницкий – +14…+16

      Луцк – +16…+18

      Ровно – +15…+17

      Житомир – +14…+16

      Винница – +14…+16

      Одесса – +13…+15

      Николаев – +15…+17

      Херсон – +14…+16

      Симферополь – +14…+16

      Кропивницкий – +15…+17

      Черкассы – +15…+17

      Чернигов – +13…+15

      Сумы – +13…+15

      Полтава – +13…+15

      Днепр – +14…+16

      Запорожье – +14…+16

      Донецк – +13…+15

      Луганск – +13…+15

      Харьков – +13…+15

      Киев – +14…+16


      Прогноз погоды на четверг, 23 апреля, от Укргидрометцентра

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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