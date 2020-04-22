Прогноз погоды на 23 апреля: начнется ощутимое потепление, но ночи – холодные

Погода в Украине в четверг, 23 апреля, будет сухой, маловетренной и солнечной. В Украину уверенно возвращается тепло, местами солнце прогреет воздух даже до +17 градусов.

Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в дальнейшем потепление будет только усиливаться.

Обратите внимание В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего

Четверг в Украине будет солнечным, теплым и маловетренным, разве что на Востоке порывы могут достигать сильных 15 метров в секунду. Антициклон вытянется из Атлантики через Германию, Польшу в Украину и приведет в своей зоне влияния сухую погоду,

– объясняет она.

По словам Диденко, 23 апреля начнется ощутимое потепление. В течение дня температура воздуха составит уже более комфортные +12...+17 градусов.

Только ночь будет оставаться холодной: +2...+6 градусов, а местами будут заморозки 0...-3 градуса.

Теплее всего будет на Волыни, Львовщине и Закарпатье – +16...+18 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, будет в ряде "пограничных" областей: на Буковине, в Одесской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Там столбики термометров не поднимутся выше отметок в +13...+15 градусов.

Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.

В Киеве 23 апреля будет без осадков и тепло, до +14...+16 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 23 апреля, в городах Украины:​

Ужгород – +16…+18

Львов – +16…+18

Ивано-Франковск – +13…+15

Тернополь – +15…+17

Черновцы – +13…+15

Хмельницкий – +14…+16

Луцк – +16…+18

Ровно – +15…+17

Житомир – +14…+16

Винница – +14…+16

Одесса – +13…+15

Николаев – +15…+17

Херсон – +14…+16

Симферополь – +14…+16

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +15…+17

Чернигов – +13…+15

Сумы – +13…+15

Полтава – +13…+15

Днепр – +14…+16

Запорожье – +14…+16

Донецк – +13…+15

Луганск – +13…+15

Харьков – +13…+15

Киев – +14…+16



Прогноз погоды на четверг, 23 апреля, от Укргидрометцентра