Прогноз погоды на 23 апреля: начнется ощутимое потепление, но ночи – холодные
Погода в Украине в четверг, 23 апреля, будет сухой, маловетренной и солнечной. В Украину уверенно возвращается тепло, местами солнце прогреет воздух даже до +17 градусов.
Об этом на своей фейсбук-странице информирует украинский синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в дальнейшем потепление будет только усиливаться.
Обратите внимание В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всего
Четверг в Украине будет солнечным, теплым и маловетренным, разве что на Востоке порывы могут достигать сильных 15 метров в секунду. Антициклон вытянется из Атлантики через Германию, Польшу в Украину и приведет в своей зоне влияния сухую погоду,
– объясняет она.
По словам Диденко, 23 апреля начнется ощутимое потепление. В течение дня температура воздуха составит уже более комфортные +12...+17 градусов.
Только ночь будет оставаться холодной: +2...+6 градусов, а местами будут заморозки 0...-3 градуса.
Теплее всего будет на Волыни, Львовщине и Закарпатье – +16...+18 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, будет в ряде "пограничных" областей: на Буковине, в Одесской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях. Там столбики термометров не поднимутся выше отметок в +13...+15 градусов.
Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве 23 апреля будет без осадков и тепло, до +14...+16 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 23 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +16…+18
Львов – +16…+18
Ивано-Франковск – +13…+15
Тернополь – +15…+17
Черновцы – +13…+15
Хмельницкий – +14…+16
Луцк – +16…+18
Ровно – +15…+17
Житомир – +14…+16
Винница – +14…+16
Одесса – +13…+15
Николаев – +15…+17
Херсон – +14…+16
Симферополь – +14…+16
Кропивницкий – +15…+17
Черкассы – +15…+17
Чернигов – +13…+15
Сумы – +13…+15
Полтава – +13…+15
Днепр – +14…+16
Запорожье – +14…+16
Донецк – +13…+15
Луганск – +13…+15
Харьков – +13…+15
Киев – +14…+16
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