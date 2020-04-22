Прогноз погоди на 23 квітня: розпочнеться відчутне потепління, але ночі – холодні
Погода в Україні у четвер, 23 квітня, буде сухою, маловітряною та сонячною. В Україну впевнено повертається тепло, подекуди сонце прогріє повітря навіть до + 17 градусів.
Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, надалі потепління лише посилюватиметься.
Зверніть увагу В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше
Четвер в Україні буде сонячним, теплим та маловітряним, хіба на Сході пориви можуть досягати сильних 15 метрів на секунду. Антициклонна витягнеться з Атлантики через Німеччину, Польщу до України й зумовить у своїй зоні впливу суху погоду,
– пояснює вона.
За словами Діденко, 23 квітня розпочнеться відчутне потепління. Упродовж дня температура повітря становитиме вже комфортніші +12…+17 градусів.
Лише ніч залишатиметься холодною: +2…+6 градусів, а місцями залишатимуться заморозки 0…-3 градуси.
Найтепліше буде на Волині, Львівщині та Закарпатті – +16…+18 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці "прикордонних" областей: на Буковині, Одещині, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Там стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок у +13…+15 градусів.
Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 23-го квітня буде без опадів та тепло, до +14…+16 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 23 квітня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +13…+15
Тернопіль – +15…+17
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +14…+16
Луцьк – +16…+18
Рівне – +15…+17
Житомир – +14…+16
Вінниця – +14…+16
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +15…+17
Херсон – +14…+16
Сімферополь – +14…+16
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +13…+15
Суми – +13…+15
Полтава – +13…+15
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Київ – +14…+16
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