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      Прогноз погоди на 23 квітня: розпочнеться відчутне потепління, але ночі – холодні

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      Прогноз погоди на 23 квітня / Ілюстративне фото / slovoidilo.ua

      Погода в Україні у четвер, 23 квітня, буде сухою, маловітряною та сонячною. В Україну впевнено повертається тепло, подекуди сонце прогріє повітря навіть до + 17 градусів.

      Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, надалі потепління лише посилюватиметься.

      Зверніть увагу В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше

      Четвер в Україні буде сонячним, теплим та маловітряним, хіба на Сході пориви можуть досягати сильних 15 метрів на секунду. Антициклонна витягнеться з Атлантики через Німеччину, Польщу до України й зумовить у своїй зоні впливу суху погоду,
      – пояснює вона.

      За словами Діденко, 23 квітня розпочнеться відчутне потепління. Упродовж дня температура повітря становитиме вже комфортніші +12…+17 градусів.
      Лише ніч залишатиметься холодною: +2…+6 градусів, а місцями залишатимуться заморозки 0…-3 градуси.

      Найтепліше буде на Волині, Львівщині та Закарпатті – +16…+18 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці "прикордонних" областей: на Буковині, Одещині, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Там стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок у +13…+15 градусів.

      Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У Києві 23-го квітня буде без опадів та тепло, до +14…+16 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 23 квітня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +13…+15

      Тернопіль – +15…+17

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +14…+16

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +15…+17

      Житомир – +14…+16

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +15…+17

      Херсон – +14…+16

      Сімферополь – +14…+16

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +13…+15

      Полтава – +13…+15

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +14…+16

      Донецьк – +13…+15

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +13…+15

      Київ – +14…+16


      Прогноз погоди на четвер, 23 квітня, від Укргідрометцентру

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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