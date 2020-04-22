Прогноз погоди на 23 квітня: розпочнеться відчутне потепління, але ночі – холодні

Погода в Україні у четвер, 23 квітня, буде сухою, маловітряною та сонячною. В Україну впевнено повертається тепло, подекуди сонце прогріє повітря навіть до + 17 градусів.

Про це на своїй фейсбук-сторінці інформує українська синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, надалі потепління лише посилюватиметься.

Зверніть увагу В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолодніше

Четвер в Україні буде сонячним, теплим та маловітряним, хіба на Сході пориви можуть досягати сильних 15 метрів на секунду. Антициклонна витягнеться з Атлантики через Німеччину, Польщу до України й зумовить у своїй зоні впливу суху погоду,

– пояснює вона.

За словами Діденко, 23 квітня розпочнеться відчутне потепління. Упродовж дня температура повітря становитиме вже комфортніші +12…+17 градусів.

Лише ніч залишатиметься холодною: +2…+6 градусів, а місцями залишатимуться заморозки 0…-3 градуси.

Найтепліше буде на Волині, Львівщині та Закарпатті – +16…+18 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде у низці "прикордонних" областей: на Буковині, Одещині, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Там стовпчики термометрів не піднімуться вище позначок у +13…+15 градусів.

Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві 23-го квітня буде без опадів та тепло, до +14…+16 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 23 квітня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +13…+15

Тернопіль – +15…+17

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +14…+16

Луцьк – +16…+18

Рівне – +15…+17

Житомир – +14…+16

Вінниця – +14…+16

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +15…+17

Херсон – +14…+16

Сімферополь – +14…+16

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +13…+15

Суми – +13…+15

Полтава – +13…+15

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +13…+15

Харків – +13…+15

Київ – +14…+16



Прогноз погоди на четвер, 23 квітня, від Укргідрометцентру